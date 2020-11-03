03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи

19:06 03.11.2020 Фото: СК
0

Ему сдавило шею – ребенок умер. Мать обнаружила тело мальчика рано утром. Она вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

% name% title
В Башкирии у многодетной матери в кроватке погиб 9-месячный сын: новые подробности

В селе Мирный Благоварского района Башкирии ночью с 29 на 30 октября скончался 9-месячный мальчик. Следователям еще предстоит выяснить, почему произошла трагедия. На сегодняшний день известно, что малыш застрял головой в самодельной детской колыбели между боковым бортом и ее основанием. Ему сдавило шею – ребенок умер. Мать обнаружила тело мальчика рано утром. Она вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

Агентство «Башинформ» связалось по телефону с представителем местного сельсовета. Выяснилось, что многодетная мать воспитывала детей одна, но ей в этом помогали родители и сестры.

«У женщины, у которой погиб малыш, есть еще двое детей. Живет вместе с родителями. Просто с мужем она не жила. Ее мама, сестренки помогают ей смотреть за детьми. Вместе с родителями вроде бы купили дом в нашем сельсовете. Хороший дом взяли, оформили его или нет – точно не знаю, должны были на материнский капитал оформить. Они туда воду провели, свет. Семья в нашем сельсовете живет, но не прописана, все прописаны в другом сельсовете, где у них есть еще один дом. Семья на учете как неблагополучная не состояла», — сообщила представитель Мирновского сельсовета.

Что касается случившегося, то в сельсовете ничего сказать не смогли, так как ведется следствие. «Ничего не могу сказать: отчего, из-за чего, кто виноват. Такой информации у меня нет», — добавили в сельсовете.

Между тем Чишминский межрайонный следственный отдел по факту смерти 9-месячного ребенка возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

многодетная мать погиб малыш причинение смерти тело мальчика уголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мебель может быть смертельно опасной для ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
19:18 03-11-2020
Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
19:06 03-11-2020
Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
18:44 03-11-2020
Бесполезные антибиотики: Настораживает врачей рост потребления этих препаратов в коронавирус
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве "Колбасного короля" Маругова
18:26 03-11-2020
Пенсионера в наручниках нашли дома у подозреваемого в убийстве
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
18:21 03-11-2020
Какие главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России назвали в Минздраве?
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
18:08 03-11-2020
Байден победил Трампа на первом открывшемся участке на выборах президента США
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 4
18:07 03-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Возбудила дело против "Почты России" антимонопольная служба
18:06 03-11-2020
Возбудила дело против
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
17:56 03-11-2020
Умер создатель знаменитых мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы
17:49 03-11-2020
Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы