Застрял в колыбели и погиб 9-месячный ребенок из многодетной семьи

В Башкирии у многодетной матери в кроватке погиб 9-месячный сын: новые подробности

В селе Мирный Благоварского района Башкирии ночью с 29 на 30 октября скончался 9-месячный мальчик. Следователям еще предстоит выяснить, почему произошла трагедия. На сегодняшний день известно, что малыш застрял головой в самодельной детской колыбели между боковым бортом и ее основанием. Ему сдавило шею – ребенок умер. Мать обнаружила тело мальчика рано утром. Она вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

Агентство «Башинформ» связалось по телефону с представителем местного сельсовета. Выяснилось, что многодетная мать воспитывала детей одна, но ей в этом помогали родители и сестры.

«У женщины, у которой погиб малыш, есть еще двое детей. Живет вместе с родителями. Просто с мужем она не жила. Ее мама, сестренки помогают ей смотреть за детьми. Вместе с родителями вроде бы купили дом в нашем сельсовете. Хороший дом взяли, оформили его или нет – точно не знаю, должны были на материнский капитал оформить. Они туда воду провели, свет. Семья в нашем сельсовете живет, но не прописана, все прописаны в другом сельсовете, где у них есть еще один дом. Семья на учете как неблагополучная не состояла», — сообщила представитель Мирновского сельсовета.

Что касается случившегося, то в сельсовете ничего сказать не смогли, так как ведется следствие. «Ничего не могу сказать: отчего, из-за чего, кто виноват. Такой информации у меня нет», — добавили в сельсовете.

Между тем Чишминский межрайонный следственный отдел по факту смерти 9-месячного ребенка возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».