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Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция

19:18 03.11.2020 Фото: Википедии
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Посол в Австрии Дмитрий Любинский уточнил, что задержания проходят не только в Вене, но и в других городах. Задержали уроженцев Кавказа и Балкан.

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Сообщили о задержанных после теракта выходцах с Северного Кавказа

Выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после теракта в Вене.

Об этом сообщил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии, - сказал дипломат. - Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет".

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