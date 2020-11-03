Причастность к терактам в Вене выходцев с Северного Кавказа проверяет австрийская поолиция

Посол в Австрии Дмитрий Любинский уточнил, что задержания проходят не только в Вене, но и в других городах. Задержали уроженцев Кавказа и Балкан.

Сообщили о задержанных после теракта выходцах с Северного Кавказа

Выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после теракта в Вене.

Об этом сообщил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии, - сказал дипломат. - Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет".