Розыск: Грабителей из "Бара 24" ищут полицейские Бердска. Приметы подозреваемых

Трое неизвестных силой отобрали телефон марки «Самсунг А50» в корпусе черного цвета в заведении на ул. Рогачева.

Двое из троих предполагаемых грабителе попали на видеокамеры

В период времени с 23 час. 30 мин. 01.11.2020 до 00 час. 30 мин. 02.11.2020, находясь в «Баре 24» по адресу: г. Бердск, ул. Рогачева, 21А неустановленные лица по предварительному сговору открыто с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, похитило имущество принадлежащее Макаренко М.Н., причинив своими действиями значительный ущерб на общую сумму 20 000 рублей.

Похищено:

- мобильный телефон марки «Самсунг А50» в корпусе черного цвета, имей1: 356648101087290, имей2: 356648101087298.

Подозреваются:

1 Мужчина на вид 30 лет, одет в ветровку бежевого цвета, спортивные штаны черного цвета;

2. Мужчина на вид 25 лет, одет в ветровку темного цвета, кроссовки;

3. Мужчина на вид 25 лет, одет в ветровку темного цвета, синие штаны.

Личный состав бердской полиции ориентирован на поиск подозреваемых. Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, в отделе МВД по Бердску просят звонить по тел.(951) 3934447 , анонимность гарантируется.