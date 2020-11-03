Жуткое видео: Уничтожен элитный спецназ Азербайджана в Карабахе

Военный корреспондент Семен Пегов выложил видео последствий удара артиллерии Нагорного Карабаха по колонне элитного спецназа Азербайджана. Были уничтожены три бронированных джипа израильского производства, у азербайджанской стороны есть потери – как убитыми, так и ранеными.
Отмечается, что карабахские военные разгромили колонну элитного азербайджанского спецназа «Яшма», пытавшегося прорваться по направлению к Шуши у села Тагавард на гадрутском направлении. Однако по азербайджанским военным открыли огонь из гранатометов, те были вынуждены отупить, понеся потери.
На опубликованных кадрах видно, что на траве лежат обугленные бронеавтомобили, рядом с ними – тела погибших.