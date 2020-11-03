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Жуткое видео: Уничтожен элитный спецназ Азербайджана в Карабахе

20:51 03.11.2020 Фото: Telegram-канал WarGonzo
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Карабахские военные разгромили колонну спецназа «Яшма», пытавшегося прорваться по направлению к Шуши. С азербайджанской стороны есть убитые и раненые.

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Опубликовано жуткое видео последствий удара по элитному спецназу Азербайджана

Военный корреспондент Семен Пегов выложил видео последствий удара артиллерии Нагорного Карабаха по колонне элитного спецназа Азербайджана. Были уничтожены три бронированных джипа израильского производства, у азербайджанской стороны есть потери – как убитыми, так и ранеными.

Отмечается, что карабахские военные разгромили колонну элитного азербайджанского спецназа «Яшма», пытавшегося прорваться по направлению к Шуши у села Тагавард на гадрутском направлении. Однако по азербайджанским военным открыли огонь из гранатометов, те были вынуждены отупить, понеся потери.

На опубликованных кадрах видно, что на траве лежат обугленные бронеавтомобили, рядом с ними – тела погибших.

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