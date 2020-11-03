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По делу о кровавом теракте в Вене с 5 погибшими и 22 ранеными задержаны 14 человек

21:10 03.11.2020 Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
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Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом запрещенной в России ИГ, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно.

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По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

После теракта в Вене полиция задержала 14 человек, проведено 16 обысков, сообщает МВД Австрии.

Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По официальным данным, погибли четверо, ранены 22. Австрийская газета "Хойте" сообщила о пяти жертвах.

Власти назвали атаки терактом. Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом запрещенной в России ИГ, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно. Поиски соучастников продолжаются.

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