По делу о кровавом теракте в Вене с 5 погибшими и 22 ранеными задержаны 14 человек

После теракта в Вене полиция задержала 14 человек, проведено 16 обысков, сообщает МВД Австрии.
Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По официальным данным, погибли четверо, ранены 22. Австрийская газета "Хойте" сообщила о пяти жертвах.
Власти назвали атаки терактом. Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом запрещенной в России ИГ, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно. Поиски соучастников продолжаются.