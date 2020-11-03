03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как погибли 2500 подольских курсантов: фильм о неизвестной войне выходит 4 ноября

22:05 03.11.2020 Фото: Централ Партнершип
0

Они совершили невозможное. Продюсер и сценарист Игорь Угольников уверен, что после картины о подвиге курсантов узнает не только каждый россиянин. Фильм покажут по всему миру, в том числе в Америке.

% name% title
Фильм "Подольские курсанты" выходит на экраны российских кинотеатров 4 ноября

Их именем названы улицы и школы, в разных городах России стоят памятники в их честь, но далеко не все знают о подвиге подольских курсантов. Новый фильм Вадима Шмелева рассказывает о малоизвестных страницах истории Великой Отечественной войны.

По словам продюсера и сценариста картины Игоря Угольникова, о подольских курсантах ему рассказал его друг и партнер, сооснователь студии "Военфильм" Вадим Задорожный. "Я заинтересовался этой темой и в дальнейшем, получив документы из архива Министерства обороны, понял, что это подвиг мальчишек, которые действительно не пустили немцев в Москву в октябре 1941 года. Этот подвиг хоть и был известен и не умалчивался, должным образом никогда не отмечался, и все-таки долг наш мы не отдали до сих пор".

В октябре 1941 года немцы шли на Москву, Варшавское шоссе было открыто, и Красной армии необходимо было задержать их любой ценой. Тогда 3500 курсантов и наставников Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ, среди которых были юноши в возрасте около 20 лет, были брошены под Малоярославец с задачей совместно с силами 43-й армии задержать продвижение противника. Они должны были простоять как минимум пять дней, пока командование не соберет резерв, но простояли 12. Около 2500 курсантов погибли.

Угольников отметил, что, получив документы из архива, он вместе с Вадимом Шмелевым начал кропотливую работу над сценарием. Впоследствии Шмелев также занял кресло режиссера, передает ТАСС. "На каждый свой фильм я беру другого режиссера для того, чтобы, сохраняя мой общий почерк в военном кино, у меня был другой, свежий взгляд. Выбор пал на Вадима как на очень внимательного режиссера, человека понимающего, так же как и я относящегося к теме Великой Отечественной войны", — пояснил продюсер.

Перед создателями картины стояла непростая задача — они должны были не только оставаться верными историческим фактам, но добиться правдоподобности на съемках фильма. Для этого, по словам Угольникова, они построили точную копию Ильинского рубежа: была вырыта и заполнена водой река, выстроены деревня, доты, насыпана часть Варшавского шоссе.

Для полной достоверности использовались архивные материалы, в том числе и данные аэрофотосъемки. Сценарий фильма, реквизит и форма также подвергались детальному анализу.

Актерам тоже пришлось непросто — перед съемками они все прошли курс молодого бойца: артисты носили военную форму, подчинялись военной дисциплине, соблюдали режим, жили в казарме, занимались строевой и огневой подготовкой. "Актеры могут быть замечательными, но, если мы с вами как зрители видим, что они совсем не умеют держать винтовку в руках, на них не сидит форма и они не знают, что такое субординация, это было бы неправдой", — заметил Угольников.

В фильме снялись Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Артем Губин, Любовь Константинова, Игорь Юдин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Сергей Бондарчук, Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский и другие. Исполнитель роли лейтенанта Алешкина Алексей Бардуков отметил, что никогда не участвовал в таких масштабных съемках: "Я участвовал не в одной военной картине, но здесь в плане масштаба и подготовки в первый раз со мной такое — такой подход, такое отношение… Самое главное, что мы сдружились, сплотились, стали одним целым, одной командой".

Музыку для фильма написал лауреат четырех премий "Золотой орел", композитор Юрий Потеенко. Угольников подчеркнул, что "история подольских курсантов — это не "Брестская крепость", где все знали точно, чем все закончится, что практически все герои обязательно погибнут. В фильме "Подольские курсанты" есть надежда, воздух, что мальчишки выстоят, что они выживут. Поэтому музыка в этом фильме очень важна. И она дополняет сюжет, дополняет драматургию".

По признанию продюсера, "Подольские курсанты" стали для него очень личным проектом: "Работая над картиной, я нашел могилу своего деда. В этом смысле для меня все закольцевалось. Он в августе-сентябре строил Ильинский рубеж и погиб тогда, когда курсанты пришли его защищать".

"Мы сняли фильм максимально достоверно и, надеюсь, эмоционально. Я бы очень хотел, чтобы после выхода картины понятие "подольские курсанты" осталось в памяти каждого россиянина и не только, фильм покажут не только в России, но и в других странах, в том числе и в Америке. Они действительно совершили невозможное", — добавил Угольников.

архив войны герои курсанты фильм Игорь Угольников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посмотрите фильм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДефицит лекарств в аптеках Бердска: бизнес предупредил власти Новосибирской области
23:21 03-11-2020
Дефицит лекарств в аптеках Бердска: бизнес предупредил власти Новосибирской области
Увеличили до 5546 число коек для зараженных в ковидных госпиталях Новосибирской области
23:09 03-11-2020
Увеличили до 5546 число коек для зараженных в ковидных госпиталях Новосибирской области
Продлят каникулы школьникам Новосибирской области. Власти обсуждают два варианта 1
23:01 03-11-2020
Продлят каникулы школьникам Новосибирской области. Власти обсуждают два варианта
Pandora продает и продает свои браслеты: женщины украшают себя всегда
22:51 03-11-2020
Pandora продает и продает свои браслеты: женщины украшают себя всегда
Опасных суперраспространителей коронавируса вычислили математически
22:34 03-11-2020
Опасных суперраспространителей коронавируса вычислили математически
Как погибли 2500 подольских курсантов: фильм о неизвестной войне выходит 4 ноября
22:05 03-11-2020
Как погибли 2500 подольских курсантов: фильм о неизвестной войне выходит 4 ноября
Убившая двоих в ДТП судья отправится в колонию через 14 лет 1
21:36 03-11-2020
Убившая двоих в ДТП судья отправится в колонию через 14 лет
Яркие поздравительные открытки с Днем народного единства 4 ноября 2020 года
21:34 03-11-2020
Яркие поздравительные открытки с Днем народного единства 4 ноября 2020 года
Летчиков без зарплаты оставил "Аэрофлот" ради господдержки и в погоне за клиентами
21:29 03-11-2020
Летчиков без зарплаты оставил
По делу о кровавом теракте в Вене с 5 погибшими и 22 ранеными задержаны 14 человек
21:10 03-11-2020
По делу о кровавом теракте в Вене с 5 погибшими и 22 ранеными задержаны 14 человек