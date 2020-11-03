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Pandora продает и продает свои браслеты: женщины украшают себя всегда

22:51 03.11.2020 Фото: Pandora
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В прошлом месяце датская ювелирная компания улучшила годовой прогноз на фоне хороших онлайн-продаж, которые компенсировали падение посещаемости магазинов.

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Pandora подтвердила годовой прогноз, несмотря на риски из-за COVID-19

Датская ювелирная компания Pandora подтвердила прогноз своих финансовых показателей на 2020 год, но предупредила, что новая волна карантинных мер в Европе создает серьезные риски для ее бизнеса.

В III квартале чистая прибыль компании составила 343 млн датских крон ($53,6 млн) по сравнению с чистым убытком в 119 млн датских крон годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали квартальную прибыль на уровне 318 млн датских крон.

Выручка компании сократилась на 7,8% и составила 4,07 млрд датских крон, что совпало с прогнозами.

Pandora в прошлом месяце улучшила годовой прогноз на фоне хороших онлайн-продаж, которые компенсировали падение посещаемости магазинов. По итогам текущего года маржа прибыли до процентных и налоговых выплат (EBIT) ожидается на уровне 17,5-19%, диапазон падения органических продаж - 14-17%.

Этот прогноз предполагает, среди прочего, отсутствие масштабных локдаунов, связанных с пандемией корнавируса, и закрытие менее 10% магазинов. Эти условия, по наблюдениям Pandora, уже не выполняются.

"На данный момент Pandora не меняет прогноз, но введенные в последние дни ограничительные меры и возможность дальнейшего обострения ситуации с COVID-19 представляют собой явный понижательный риск", - говорится в пресс-релизе.

Компания ожидает, что порядка 18% магазинов Pandora будут временно закрыты в ноябре вследствие объявленных ограничений.

Акции Pandora во вторник дорожают на 4,8%. С начала года капитализация компании выросла на 85,2%, до 50,5 млрд датских крон.

Pandora была основана в 1982 году в Дании. Компания производит ювелирные украшения из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Ее самым популярным продуктом являются браслеты со сменными подвесками (так называемыми "шармами").

COVID-19 капитализация карантин ограничительные меры онлайн ювелирные украшения
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