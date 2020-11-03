Продлят каникулы школьникам Новосибирской области. Власти обсуждают два варианта

В сложившейся ситуации на первое место выходит вопрос здоровья детей и педагогов, поэтому на сегодняшний день принято данное решение, подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов.

Правительство региона обсудило вопросы о дальнейшей организации образовательного процесса в школах Новосибирской области

По поручению оперативного штаба по противодействию коронавирусу 3 ноября в правительстве региона в режиме видеосвязи прошло совещание с представителями общественности, родительских комитетов, педагогов, директоров образовательных организаций и органов власти всех муниципалитетов Новосибирской области об организации учебного процесса в новосибирских школах.

Совещание прошло под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, который отметил, что решение о формате работы во второй четверти ждут все участники учебного процесса – дети, родители, учителя, директора школ. В Новосибирской области работают 977 школ, в которых учатся около 345 000 детей, и решение должно быть принято с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

«Нами обсуждались разные подходы продолжения учебного процесса после каникул, которые завершаются 9 ноября. Варианты рассматривались исходя из эпидемиологической ситуации, а также отталкиваясь от консолидированного мнения родительского комитета, представителей школ, министерства образования и Роспотребнадзора. В настоящий момент нами предлагаются две модели продолжения учебы. Первая модель – продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме. Другая модель предусматривает: с 9 ноября продолжение каникул для 1-5 классов и учебу в дистанционной форме для 6-11 классов, а с 16 ноября – переход к формату первой модели. Предлагаю обсудить, высказать мнение и прийти к общему решению», – обратился Сергей Нелюбов к участникам совещания.

К участию в обсуждении присоединились члены родительских комитетов, представители школ и органов образования в районах. С учетом складывающейся ситуации большинство участников положительно оценили предложенную первую модель.

В частности, данный формат поддержала директор МБОУ «Лицей №159» г. Новосибирска Татьяна Горбачева: «Мы обсудили ситуацию с большинством руководителей школ Центрального округа города Новосибирска – наиболее оптимальным форматом работы был бы одновременный выход на учебу с каникул. Во главу угла в данном случае ставится здоровье – учителей и детей. Значительная часть педагогов сейчас на больничном, кроме того, многие из них достаточно тяжело переносят болезнь. Поэтому первая модель – наиболее оптимальная».

Директора школы поддержал и представитель родительского комитета – председатель совета отцов города Обь, сопредседатель совета отцов при губернатора Новосибирской области Эдуард Куразян. Так, он обратил внимание, что первым приоритетом сейчас является здоровье участников учебного процесса, поэтому продление каникул с последующим переводом на дистанционное обучение ряда классов является наиболее приемлемой формой.

При этом, как отметили участники совещания, 11-классникам важно учиться именно в очной форме, с учетом подготовки к экзаменам. Не менее важна очная учеба и для 1-5 классов – ввиду особенностей организации образовательного процесса для детей младшего возраста.

Большинство участников высказались в поддержку первой модели, которая предполагает продление каникул до 15 ноября, а затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступят с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме.

«Нам было важно принять единое решение, опираясь на мнение наших коллег и экспертов, чтобы сохранить управляемость учебного процесса и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. В сложившейся ситуации на первое место выходит вопрос здоровья детей и педагогов, поэтому на сегодняшний день принято данное решение», – подчеркнул Сергей Нелюбов, завершая совещание.