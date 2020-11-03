Увеличили до 5546 число коек для зараженных в ковидных госпиталях Новосибирской области

Для подтверждения диагноза пациента госпитализируют в распределительный центр. А потом в стационары второго уровня на долечивание, либо выписывают для дальнейшего амбулаторного лечения на дому.

Более 5 500 коек для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в Новосибирской области

В режиме распределительного центра начал работать в Новосибирской области инфекционный госпиталь на базе Сибирского окружного медицинского центра ФМБА – включение федерального медицинского учреждения в региональную систему здравоохранения позволило усилить первый уровень оказания помощи пациентам с подозрением и подтвержденным коронавирусом. О текущей эпидемиологической ситуации и проводимой в регионе работе рассказал на брифинге 3 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Госпиталь на базе клиники ФМБА СОМЦ работает как распределительный центр, работа налажена хорошо, там принимаются пациенты с подозрением на внебольничную пневмонию, коронавирус, ОРВИ. Это значительно помогает нам в формировании того коечного фонда, который сегодня развернут для таких пациентов», – отметил Константин Хальзов.

Всего в настоящий момент для лечения пациентов с COVID-19 в Новосибирской области развернуто 5 546 коек.

Сегодня в регионе применяется двухуровневая система оказания стационарной помощи пациентам с подозрением и подтвержденным COVID-19. Для подтверждения диагноза пациента госпитализируют в распределительный центр. После получения результатов тестирования на коронавирусную инфекцию и стабилизации состояния больных переводят в стационары второго уровня на долечивание, либо выписывают для дальнейшего амбулаторного лечения на дому.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на прошлой неделе в минздраве заявляли об открытии 5212 коек для зараженных коронавирусом, что не хватало для всех.

По данным оперативного штаба на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в Новосибирской области проведено 725 533 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 755 жителей региона, 55 591 человек снят с меднаблюдения.