Дефицит лекарств в аптеках Бердска: бизнес предупредил власти Новосибирской области

Новосибирская область получит более 105 млн рулей федеральных средств, план по лечению коронавируса составляет 13 300 человек до конца этого года.

Правительство региона ставит задачу ликвидировать дефицит лекарств в ближайшее время

Вопрос обеспечения аптек Новосибирской области необходимыми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении коронавирусной инфекции, был рассмотрен 3 ноября на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

«Спрос на антибиотики в настоящий момент превышает предложение. По поручению главы региона сегодня необходимо выработать решения для того, чтобы нормализовать ситуацию, а также к новогодним праздникам сформировать двухмесячный запас тех лекарств, которые сегодня наиболее востребованы, – сообщил Сергей Сёмка. – Президент России дал поручение о бесплатном амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом, которое будет производиться через поликлиники. Новосибирская область получит более 105 млн рулей федеральных средств, план по лечению составляет 13 300 человек до конца этого года. В рамках системы контрактации больницы и поликлиники имеют прямые договоры с производителями лекарств и лекарственных препаратов. Поэтому заболевшие будут обеспечены лекарствами напрямую через поликлиники, что позволит снизить ажиотажный спрос на антибиотики в аптеках».

На совещании представители аптечных сетей, фармацевтических компаний, оптовых дистрибьюторов доложили о наличии антибиотиков на складах, ожидаемых поставках, а также о проблемах с маркировкой.

Как отметила директор аптеки «Аптека Бердская» Ольга Калганова, проблемы с маркировкой лекарственных препаратов затрудняют отпуск лекарств пациентам. Кроме того, наблюдается дефицит поставок лекарств от производителей и поставщиков в аптечные сети как в Новосибирской области, так и в других регионах. Для стабилизации ситуации и формирования запаса лекарств на совещании было предложено рассмотреть возможность расширить перечень используемых лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса.

Соответствующее поручение было дано региональному минздраву. Поставщикам и дистрибьюторам было предложено рассмотреть возможность увеличения поставок в аптеки Новосибирской области необходимых в настоящий момент лекарств.

Кроме того, Сергей Сёмка отметил, что правительством Новосибирской области совместно с Минздравом России в настоящее время решается вопрос ускоренной регистрации производства азитромицина на предприятии «ПФК Обновление» до конца 2020 года.

Вице-губернатор подчеркнул, что для стабильной работы аптечных сетей в обеспечении жителей необходимыми лекарствами важна обратная связь, поэтому Правительство региона держит ситуацию на контроле. Получить необходимые консультации, а также направить свои предложения представители аптечных сетей, поставщиков и дистрибьюторов могут, обратившись в региональные минздрав и минпромторг.