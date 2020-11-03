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Дефицит лекарств в аптеках Бердска: бизнес предупредил власти Новосибирской области

23:21 03.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новосибирская область получит более 105 млн рулей федеральных средств, план по лечению коронавируса составляет 13 300 человек до конца этого года.

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Правительство региона ставит задачу ликвидировать дефицит лекарств в ближайшее время

Вопрос обеспечения аптек Новосибирской области необходимыми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении коронавирусной инфекции, был рассмотрен 3 ноября на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

«Спрос на антибиотики в настоящий момент превышает предложение. По поручению главы региона сегодня необходимо выработать решения для того, чтобы нормализовать ситуацию, а также к новогодним праздникам сформировать двухмесячный запас тех лекарств, которые сегодня наиболее востребованы, – сообщил Сергей Сёмка. – Президент России дал поручение о бесплатном амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом, которое будет производиться через поликлиники. Новосибирская область получит более 105 млн рулей федеральных средств, план по лечению составляет 13 300 человек до конца этого года. В рамках системы контрактации больницы и поликлиники имеют прямые договоры с производителями лекарств и лекарственных препаратов. Поэтому заболевшие будут обеспечены лекарствами напрямую через поликлиники, что позволит снизить ажиотажный спрос на антибиотики в аптеках».

На совещании представители аптечных сетей, фармацевтических компаний, оптовых дистрибьюторов доложили о наличии антибиотиков на складах, ожидаемых поставках, а также о проблемах с маркировкой.

Как отметила директор аптеки «Аптека Бердская» Ольга Калганова, проблемы с маркировкой лекарственных препаратов затрудняют отпуск лекарств пациентам. Кроме того, наблюдается дефицит поставок лекарств от производителей и поставщиков в аптечные сети как в Новосибирской области, так и в других регионах. Для стабилизации ситуации и формирования запаса лекарств на совещании было предложено рассмотреть возможность расширить перечень используемых лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса.

Соответствующее поручение было дано региональному минздраву. Поставщикам и дистрибьюторам было предложено рассмотреть возможность увеличения поставок в аптеки Новосибирской области необходимых в настоящий момент лекарств.

Кроме того, Сергей Сёмка отметил, что правительством Новосибирской области совместно с Минздравом России в настоящее время решается вопрос ускоренной регистрации производства азитромицина на предприятии «ПФК Обновление» до конца 2020 года.

Вице-губернатор подчеркнул, что для стабильной работы аптечных сетей в обеспечении жителей необходимыми лекарствами важна обратная связь, поэтому Правительство региона держит ситуацию на контроле. Получить необходимые консультации, а также направить свои предложения представители аптечных сетей, поставщиков и дистрибьюторов могут, обратившись в региональные минздрав и минпромторг.

ажиотажный спрос антибиотики аптеки дефицит лекарств Сергей Семка Ольга Калганова
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