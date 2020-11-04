Все изменения в путинских детских пособиях и выплатах с 1 ноября 2020. Полный список

Пособия на детей никто не отменял

Как изменятся правила начисления детских пособий семьям с 1 ноября 2020 года? Все об изменениях подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

1. Повысился размер выплаты за постановку на учет в ранние сроки беременности. В 2020 году сумма составляет 675,15 рублей.

2. Повысился размер единовременного пособие при рождении ребенка. Теперь эта сумма равна 18 004,12 рублей.

3 Изменились минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июня минимальный размер равен 6 752 рублей. Максимальная сумма составляет 27 984,66 рублей.

4. Время для назначения пособия на первого и второго ребенка увеличен до 3 лет, при этом учитывается среднедушевой доход семьи. Он не должен превышать 2-х прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

5. С 2020 года введено новое пособие на детей от 3 до 7 лет. В Новосибирской области сумма его размер 6 018,5 рублей. Также изменен список предоставляемых документов для назначения этого пособия с 1 ноября 2020 года. Родителям больше не придется предоставлять документы о получении алиментов. Госорганы будут сами получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.

6. Размер материнского капитала проиндексирован. С 2020 года маткапитал можно получить на первого ребенка, но если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в этом году равна 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, то маткапитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей.