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4 молитвы Пресвятой Богородице пред Ее иконой Казанская 4 ноября 2020 года

02:38 04.11.2020 Фото: cerkov.ru
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Казанская икона Божьей Матери - один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы.

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Молитвы Пресвятой Богородице пред Ее иконой Казанская

Величание Иконе Божией Матери Казанской

Величаем Тя,
Пресвятая Дево,

и чтим образ Твой святый,
от негоже истекает благодатная помощь
всем, с верою притекающим к нему.

Тропарь Иконе Божией Матери Казанская

Заступнице усердная,
Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего,
и всем твориши спастися,

в державный Твой покров прибегающим.
Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,
иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,
предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею
и сокрушенным сердцем,
пред пречистым Твоим образом со слезами
и невозвратно надежду имущих на Тя,
избавления всех зол,
всем полезная даруй
и вся спаси, Богородице Дево:
Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Молитва

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение, Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: cerkov.ru

День Казанской иконы Божьей Матери молитвы молиться праздник
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