Лунный календарь для привлечения денег на ноябрь 2020 года

Хорошие дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020 года - 5 ноября (21 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день).

Для привлечения денег лучше всего занимать их в первую четверть, на растущую Луну

Благоприятные дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020

3 ноября (19 -й лунный день), 4 ноября (20 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020



5 ноября (21 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)1 ноября (17 -й лунный день), 2 ноября (18 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)7 ноября (23 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день)Самые плохие дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 20209 ноября (25 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru