10 000 в ноябре 2020: Будут ли путинские выплаты семьям с детьми до 16 лет. Мнения родителей

"Не хватает денег! Пособия по безработице прекратились! Вакансий нормальных нет, все не удаленке! Двоих детей нужно кормить, одевать и самой не сдохнуть. Летом как раз они не особо-то и нужны были, сейчас цифры просто зашкаливают! Безработица растет, а помощи нет! Где логика?!"- спрашивает Екатерина Мешкова.

Родите России жду выплат на детей от 3 до 16 лет

Многие россияне уверены, что в период пандемии государство должно материально поддерживать семьи с несовершеннолетними детьми. В ноябре 2020 года люди ожидают 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Впервые такое пособие стали платить в июне 2020 года, также выплата повторилась и в следующем месяце.

Далее родители ждали 10 000 рублей к первому сентября, но пока такой выплаты больше не было. И об этом не заявлялось. К тому же, сегодня многие школьники России ушли на дистанционное обучение. Осенние каникулы продлеваются, пока до 15 ноября 2020. Но как показывает статистика, цифры зараженных коронавирусом растут. И не только в России, но и по всему миру. Некоторые страны - Германия, Франция - уже ушли на жёсткий карантин. Очевидно, правительство России будет вынуждено принять подобное решение уже совсем скоро, ведь заражённых становится больше. Так, за последние сутки выявлено более 18 000 заболевших россиян. А как быть семьям, у которых дети? К тому же, если вновь будет объявлен карантин в России, многий бизнес закроет свои двери. Возможно, навсегда.

Ждать ли пособие в ноябре 2020?

С новой волной коронавируса появились новая надежда на финансовую поддержку. Подливают масло в огонь и депутаты государственной думы, которые заявляют: выплаты в размере 10 000 рублей на детей до 16 лет нужно продлить. Они даже утверждают, что пособие должно быть на регулярной основе. Недавно людей взволновало обращение депутата государственной думы Евгения Федорова:

-Если по какой-то причине средств не хватит, мы можем использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в 7 триллионов рублей и составляет сейчас больше 11 триллионов.

Стоить отметить, что многие предприятия и организации для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, снова перешли на формат удаленной работы. На этой почве россияне стали активней обсуждать выплату пособия на несовершеннолетнего ребенка. Но в России есть семьи, которые получают дополнительные детские в связи коронавирусной инфекцией.



Кому сейчас положены выплаты?

Как уже раннее сообщал «Курье. Среда. Бердск», семья с низким доходом-ниже прожиточного минимума на человека имеет право на выплаты до конца 2020 года. Другие детские выплаты из федерального бюджета закончились с октября. Суммы были разные, с учетом разных возрастных категорий. Впрочем, в некоторых регионах прислушались к просьбам родителей детей постарше, поэтому организовали единовременные начисления и тем, кто попал в возрастной коридор от 16 до 18 лет. Существуют и другие пособия на детей. Например, в Новосибирской области местные власти помогают деньгами покупать школьную форму и другие ученические принадлежности, доплачивают малоимущим до прожиточного минимума.

Что же делать семьям, которые не попадают под выплату этого пособия?

Родители высказываются в комментария под петицией, там отстаивают свою позицию, которую пока никто не услышал.

Екатерина Мешкова:

- Считаю совершенно несправедливым, что одним подросткам до 16 лет деньги выплатили, а тем, кому исполнилось 16 лет - нет. Хотя наши дети все учатся в одних классах, находятся на иждивении родителей и расходы родителей одинаковы.

Яна Шишкина:

- Не хватает денег! Пособия по безработице прекратились! Вакансий нормальных нет, все не удаленке! Двоих детей нужно кормить, одевать и самой не сдохнуть. Летом как раз они не особо то и нужны были, сейчас цифры просто зашкаливают! Безработица растет, а помощи нет! Где логика?!

Жители Бердска тоже активно обсуждают в комментариях записи о выплатах пособия на детей от 3-х до 16 лет на сайте «Курьер. Среда. Бердск».

Софья:

- Я многодетная, малоимущая, но мне не платят, не до трёх лет, не от трёх до семи?! У меня трое детей, два года на него платят 2600, а пять и шести лет детям платят 9700 и всё! На эти деньги мы живём вчетвером и за газ, свет, воду платить, а что останется, на еду, а одеть, обуть? Старшая пошла на подготовительный в школу, а он платный и каждая тетрадка сто рублей стоит! Конечно, помощь нужна всем детям от рождения до восемнадцати!

Оксана:



- Вот все говорят: поддержка многодетным. Ну и получаем мы пособие с 3 до 7 в общей сложности 20 тысяч рублей, а на них нужно одеть и прокормить детей, а как это сделать на эти деньги. Я многодетная мать, у меня трое детей, воспитываю одна без работы, стою на бирже на учёте пособие 1800. Так что не думайте, что многодетным хорошо живётся, при том что местные власти отказали и в земельном участке и в расширении жилплощади, а в 15 кв. жить как-то не очень, так что многодетные не миллионеры, как многие думают.

Екатерина:

- А у нас выплаты получил ПАПА !!!! Вот так мне сказали в соцзащите, когда я их по госуслугам получить не смогла! Стояла там аж плакала, так обидно, в разводе давно, вот такой у нас закон, кто первый тот и получил, а в кабинете сказали так многие отцы сделали...

Елена:

- Здравствуйте! Не думаю, что будут очередные выплаты по 10 000р. Таковые были до выборов! Государству не выгодно, чтобы все были здоровыми, умными и жили в достатке. Иначе кто будет пахать на них, за копейки и гробить своё здоровье, чтобы не дожить до пенсии. Правительство считает, что наши дети должны работать с 16 лет, а их дети в это время учатся в самых престижных вузах и всячески развиваются. Природные ресурсы, которыми богата наша страна, принадлежат чиновникам. А простое населения только успевает со своего скудного кармана их казну пополнять. Вот вам и достояние России!

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