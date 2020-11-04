Красивые поздравления в стихах с Днем Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября 2020 года

Праздник считается одним из главных женских праздников

День Казанской иконы Божьей Матери отмечается всеми православными 21 июля и 4 ноября. В 1649 году царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только день ее явления, 21 июля, но и 4 ноября, в память об избавлении Москвы от польской интервенции в период Смутного времени. Считается, что Казанская Богоматерь – бабья заступница. Поэтому праздник считается одним из главных женских праздников. Также святой лик Казанской Богоматери почитается, как покровительствующий семейному благополучию. На нашем портале подобраны красивые поздравления на День Казанской иконы Божьей Матери. Вашим близким будет приятно получить душевные и теплые пожелания.

Поздравления с Днем Казанской Божьей Матери в стихах

В день иконы Божьей Матери Казанской



Я желаю доброты и силы,Чтобы счастьем, нежностью и ласкойТебя Матерь Божья наградила.

Чтоб во всем тебя оберегала,

Поддержала в трудные мгновенья,

И всегда надежды придавала,

Милости, покоя и терпенья!

В День Казанской иконы Божией Матери желаем,



Пусть Господь наш всевышний всех от зла оберегает!Мы к иконе прикоснёмся чудотворной и святой,Пусть она нам дарит счастье, мир, надежду и любовь!День ноябрьский приносит пусть добро и радость вам,Вверх взлетают пусть молитвы чудотворные слова!

Икона Божьей Матери Казанской —

Защита для заблудшего в пути.

С любой бедой, проблемой и ненастьем



К ней смело можно в церкви подойти!Подумать о своем и помолиться,За радости спасибо ей сказать.И низко-низко в ноги поклониться,Ведь есть она на то и Божья Мать!Всех с праздником великим поздравляем,Окутает пускай всех благодать.И в праведность поверят снова люди,И будут снова верить и мечтать!

Пусть Казанская икона Божьей Матери,

Тебя от горя защит, ненастья и от бед,

Я с днем Великим, Святым поздравляю,

Желаю жизни я без зла и без проблем.

Желаю я душе твоей спокойствия и лада,

Гармонии тебе, здоровья всей твоей семье,

Благословен лишь тот, кто верит свято,



В могущество правления Великих на земле!

С Днем Казанской Божьей Матери!

Пусть она тебя хранит.

Коль мы веры не утратим,

То она все победит.

Мы икону почитаем,

Память бережно храним,

Будем счастливы с тобою



Прям до самых до седин!

Казанская икона Божьей Матери святой

Пускай дарует счастье вам, достаток и любовь,

Пускай от зла укроет вас, наполнит мир теплом,

Приносит нежность и уют с удачей в каждый дом!

Она спасла нас от врагов своей святою силой,

Желаем, чтоб она всегда добро вам приносила!

Иконе Божьей Матери Казанской,



Сегодня посвящаем мы мольбы.От бед, болезней и ненастий,Ты нас и наших близких защити.

Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу в дар себе прими,

Своею нежностью, любовью и заботой,

Всех, всех кто очень просит, одари.

Пусть Божья Матерь принесет



В твой дом уют, тепло, достаток,От бед и слез убережетИ наведет в душе порядок!

Поможет воплотить Она

Пускай все добрые мечты!

Пусть будет жизнь твоя полна

Любви, добра и чистоты!

Казанская икона на века



Лик Божией МатериНа полотне хранит,Сила божественнаяВ ней заключена,Она спасет, излечит, защитит.Сегодня свечиПеред ней зажги,В грехах покайсяИ проси прощения,Пусть Матерь БожияВеру укрепит,Пусть оградит от бедИ даст благословение.

Казанская икона Божьей Матери

Пускай поможет и ответ на все найдет.

Пусть защитит своею благодатию,



Любовь и радость в дом ваш принесет!

Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От бед и горечи пусть сохранит ваш дом,

Сквозь все преграды вам пройти поможет

И будет вам помощником во всём.

Пусть радость и уют у вас прибудут

И доброта наполнит ваши дни.

А Божья Матерь вам всегда надежда,



Что силы принесёт вперёд идти!

С днем иконы Божьей матери тебя я поздравляю,

Здоровья, счастья и любви от души желаю.

Пусть купола на храмах для тебя сверкают.

Церковный звон с иконами на подвиг вдохновляют.

Радуйся ты солнышку и звездочкам небесным.

Встречай людей по жизни только интересных.

Пусть Божья Матерь в сердце теплоту внесет,



И все невзгоды с бедами сторонкой отведет.С праздником великим тебя я поздравляю,Твою дорожку жизни молитвой освящаю.

Сегодня праздник светлый, чистый,

День Божьей Матери Казанской,

Улыбки искренней, лучистой,

И удали Вам хулиганской!

Пусть сбережет Святая Мать



От бед, ненастий и напастей,И верно будет охранятьПокой, семью, и Ваше счастье!

Богородицу сегодня

Славит православный люд,

Пред Казанскою иконой

Чуда все сегодня ждут.

Пусть подарит вам Мария



Благодать и вдохновение,Пусть пошлет телам и душамСилу, крепость, исцеление.

В день Казанской иконы Божьей Матери нужно накрывать стол, созывать родственников и друзей и дарить друг другу положительные эмоции и хорошее настроение. В старину праздник отмечался пышным застольем. Праздничные дни являются удачным временем для заключения браков, венчания, а также крещения детей. Тех близких, которых не будет рядом в этот день, вы можете поздравить с днем Казанской Богоматери, отправив красивое поздравление с помощью мессенджеров, социальных сетей. Пожелание в стихах или прозе напомнит им о том, как вы их любите.

Поздравления в прозе на День Казанской иконы Богоматери

В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.

В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.

Поздравляю Вас с празднованием Казанской иконы Божией Матери! Желаю крепкой веры, духа единения с Вашими родными и близкими, и быть всегда хранимыми Богом на всех путях Вашей жизни по неотступному предстательству Пресвятой Богородицы!

Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей жил каждый в мире и добре. Чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

В День Казанской иконы Божьей Матери пусть снизойдёт благодать, и яркий свет пусть сопутствует на жизненном пути, пусть в этот день сердце устремится к благим поступкам и доброму деянию, пусть душа будет открытой и чуткой, пусть в доме будет мирный покой и счастье.

Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в твой дом достаток, лад и огромное счастье! Я желаю тебе только крепкого здоровья, добра, светлых чувств и неиссякаемого потока любви! Пускай твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями и яркими моментами!

Поздравляю с Днём Казанской иконы Божией Матери. Желаю мира и благодати, любви и радости, счастья и добра, гармонии и отрады. Пусть твоё сердце спешит делать хорошие дела, пусть твоя душа всегда полна будет светлых надежд и вдохновения. Желаю, чтобы икона Казанская всегда уберегала тебя от лиха, бед и зависти!

Поздравляю со светлым праздником Казанской иконы Божьей матери в память чудесного спасения от иноземцев. Берегите любимых, близких и родных! Заботьтесь о них, прислушивайтесь к добрым советам и цените за все!

Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери. Пусть этот светлый праздник подарит искреннюю радость души и вдохновение жизни, пусть в любых делах раздаётся победный клич и отголоски успеха, пусть жизнь будет полноценной и свободной, наполнена добрыми деяниями и великими праздниками.

Поздравляю с великим светлым праздником Казанской Божьей Матери! Желаю, чтобы светлыми и добрыми были ваши мысли, души, сердца, намерения. Пускай каждый будет согрет теплом ближнего, и не обходит добром страждущего. Пускай Матерь Божья будет защитницей и бережет вас от бед и дурных напастей. Наполните свои сердца благодарностью и приклонитесь перед святой иконой. С праздником!

Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Богородицы, одной из важнейших реликвий Русской православной церкви, хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, толерантности и стойкости духа!

Источник: omolitvah.ru