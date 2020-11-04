Календарь зачатия мальчика по луне в ноябре 2020 года

Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
С древних времен люди стали замечать изменение некоторых процессов под влиянием луны. Не только моря и океаны поддаються воле луне, а также имеет смысл в какой день зачинать ребенка. Не секрет, что отцы предпочитаю сыновей - продолжителей рода.
Используя данный лунный календарь на ближайший месяц, можно рассчитать благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия мальчика. Не стоит быть уверенным на все 100, но шансы зачать мальчика явно увеличатся.
Благоприятные дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
Хорошие дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
3 ноября (19 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 7 ноября (23 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
14 ноября (30 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
4 ноября (20 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
Источник: lunnyesutki.ru