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Календарь зачатия мальчика по луне в ноябре 2020 года

11:34 04.11.2020 Фото: lunnyesutki.ru
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Используя данный лунный календарь на ближайший месяц, можно рассчитать благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия мальчика.

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Лунный календарь на зачатие мальчика на ноябрь 2020
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Календарь зачатия мальчика по луне в ноябре 2020 годаЛунный календарь зачатия девочки в ноябре 2020 годаЕщё 50 новостей

С древних времен люди стали замечать изменение некоторых процессов под влиянием луны. Не только моря и океаны поддаються воле луне, а также имеет смысл в какой день зачинать ребенка. Не секрет, что отцы предпочитаю сыновей - продолжителей рода.

Используя данный лунный календарь на ближайший месяц, можно рассчитать благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия мальчика. Не стоит быть уверенным на все 100, но шансы зачать мальчика явно увеличатся.

Благоприятные дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020

2 ноября (18 -й лунный день), 9 ноября (25 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
3 ноября (19 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 7 ноября (23 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
14 ноября (30 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
4 ноября (20 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для зачатия мальчика на ноябрь 2020
1 ноября (17 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru

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