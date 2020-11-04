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Общество / Свадьба

Лунный календарь свадеб на ноябрь 2020 года

12:56 04.11.2020 Фото: lunnyesutki.ru
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Благоприятные дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь - 7 ноября, 21 ноября и 29 ноября.

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Лунный календарь на свадьбу (брак) на ноябрь 2020

Чтобы день, когда обе половинки скажут друг другу "Да" был незабываемым, мы советуем Вам выбирать благоприятный день растущей Луны по нашему Лунному календарю.

Благоприятные дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь 2020
7 ноября (23 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь 2020
1 ноября (17 -й лунный день), 3 ноября (19 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 9 ноября (25 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь 2020
13 ноября (29 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь 2020
2 ноября (18 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь 2020
4 ноября (20 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru

астрология даты лунный календарь свадьба
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