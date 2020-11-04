Лунный календарь свадеб на ноябрь 2020 года

Лунный календарь на свадьбу (брак) на ноябрь 2020

Чтобы день, когда обе половинки скажут друг другу "Да" был незабываемым, мы советуем Вам выбирать благоприятный день растущей Луны по нашему Лунному календарю.

Благоприятные дни лунного календаря для свадьбы на ноябрь 2020

7 ноября (23 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)



1 ноября (17 -й лунный день), 3 ноября (19 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 9 ноября (25 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день)13 ноября (29 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день)2 ноября (18 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)4 ноября (20 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru