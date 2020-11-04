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Красивые брови: 5 масел для отращивания густых бровей

10:24 04.11.2020 Фото: pxhere
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Нанесите на брови несколько капель масла жожоба. Оставьте на ночь, чтобы масло творило чудеса, а на следующее утро вымойте лицо.

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Красивые брови можно отрастить с натуральными маслами

Вы ищете способы сделать брови более густыми? Если да, то вот 5 косметических масел, которые сотворят чудеса и помогут естественным образом сделать брови более густыми.

Не всем нам дарованы красивые густые брови. Некоторые из нас упорно трудятся, чтобы достичь этих густых бровей. Наша одержимость густыми и пушистыми бровями никуда не денется в ближайшее время, и мы всегда будем искать способы поднять их на ступеньку выше. И почему бы нет?

Брови подчеркивают лицо и мгновенно улучшают ваш общий вид. Карандаш для бровей или гель для некоторых могут помочь, другие хотят отрастить или сделать брови естественным образом. Если вы тоже ищете способы получить гламурные брови, то одноэтапное решение - масла холодного отжима.

Касторовое масло

Это традиционное домашнее средство поможет вам добиться таких чудесных бровей. Касторовое масло, богатое белками , жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами, питает волосяные фолликулы. Он может способствовать росту волос, что является хорошей новостью для тех, кто пытается сделать брови более густыми.

Как использовать: возьмите органическое касторовое масло и нанесите его прямо на брови. Оставьте на тридцать минут и протрите средством для снятия макияжа. Наконец, умойтесь теплой водой. Применять можно каждый день.

Оливковое масло

Еще одно популярное масло в сфере красоты - оливковое. Он содержит витамины А и Е, которые помогают вашим волосам расти. Он также содержит фенольное соединение, известное как олеуропеин, которое может помочь сделать ваши брови толще.

Способ применения: вотрите немного оливкового масла в брови. Держите пару часов и смойте водой с умыванием для лица. Вы можете делать это один раз в день.

Масло с витамином Е

Для всех любителей витамина Е этот чудотворец может творить чудеса и с вашими бровями. Он содержит антиоксидантные свойства, которые стимулируют рост капилляров в коже головы, что, в свою очередь, способствует росту волос. Следовательно, он также может способствовать росту волос на бровях.

Как использовать: Разрежьте капсулу с витамином Е и нанесите масло, содержащееся в ней, на брови. Слегка помассируйте и оставьте на ночь. Делайте это каждый вечер перед сном для эффективных результатов.

Кокосовое масло

Кокосовое масло имеет множество преимуществ для здоровья. Он содержит жирные кислоты, антиоксиданты , антимикробные свойства и питательные вещества - все это полезно для вашей кожи и волос. Кроме того, он может помочь уменьшить потерю белка из волос, что будет стимулировать рост волос.

Способ применения: окуните ватный тампон в масло и нанесите его прямо на брови. Держите на ночь, а утром смойте. Применять можно каждый день.

Масло жожоба

Это увлажняющее масло с удивительными регенерирующими свойствами. Он питает и разблокирует волосяные фолликулы, что помогает отрастить густые брови.

Как использовать: Нанесите на брови несколько капель масла жожоба. Оставьте на ночь, чтобы масло творило чудеса, а на следующее утро вымойте лицо.

Примечание: эти масла могут вызывать раздражение и сыпь, если у вас аллергия. Перед регулярным использованием любого из этих масел убедитесь, что вы сделали пластырь.

Источник: thehealthsite

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