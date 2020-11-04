Выплаты жертвам политических репрессий: Полный список, документы, правила оформления

1. Возвращение конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, либо возмещение его стоимости, либо выплаты денежных компенсаций

Размер Возмещение стоимости конфискованного имущества, но не более 4000 рублей за имущество без жилых домов или 10000 рублей за все имущество, включая жилые дома

​Периодичность выплаты ​Единовременно

​Круг

получателей Реабилитированные лица, а в случае их смерти – наследники по закону 1-й очереди

Основные документы​ ​1) Заявление;

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);



4) документы и материалы, полученные от правоохранительных и иных органов, а также архивных учреждений, подтверждающие факт конфискации имущества;

5) наследникам: документы, подтверждающие право наследования 1-й очереди (нотариально заверенные копии: свидетельства о смерти реабилитированного лица; свидетельства о браке (заключении брака) - для супруга умершего реабилитированного лица; свидетельства о рождении – для детей и родителей умершего реабилитированного лица; свидетельства об усыновлении (об удочерении) – для усыновителей (удочерителей) умершего реабилитированного лица; заверенного в установленном порядке факта нахождения на иждивении умершего репрессированного лица);

6) протокол заседания комиссии