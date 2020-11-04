Выплаты жертвам политических репрессий: Полный список, документы, правила оформления

|1. Возвращение конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, либо возмещение его стоимости, либо выплаты денежных компенсаций
|Размер
|Возмещение стоимости конфискованного имущества, но не более 4000 рублей за имущество без жилых домов или 10000 рублей за все имущество, включая жилые дома
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|Реабилитированные лица, а в случае их смерти – наследники по закону 1-й очереди
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
4) документы и материалы, полученные от правоохранительных и иных органов, а также архивных учреждений, подтверждающие факт конфискации имущества;
5) наследникам: документы, подтверждающие право наследования 1-й очереди (нотариально заверенные копии: свидетельства о смерти реабилитированного лица; свидетельства о браке (заключении брака) - для супруга умершего реабилитированного лица; свидетельства о рождении – для детей и родителей умершего реабилитированного лица; свидетельства об усыновлении (об удочерении) – для усыновителей (удочерителей) умершего реабилитированного лица; заверенного в установленном порядке факта нахождения на иждивении умершего репрессированного лица);
6) протокол заседания комиссии
|Основание
|Ст. 16.1 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1, Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 №926
|2. Единовременная денежная компенсация
|Размер
|75 рублей за каждый месяц лишения свободы, или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 10000 рублей
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) справка о реабилитации и справка о времени нахождения в местах лишения свободы или справка о времени нахождения на принудительном лечении (в психиатрических лечебных учреждениях)
|Основание
|Ст. 15 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1, Постановление Правительства РФ от 16.03.1992 №160
|3. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц
|Размер
|Затраты на погребение (в пределах стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления), за вычетом социального пособия на погребение
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|Граждане (организации), взявшие на себя расходы по погребению умершего реабилитированного лица
|Основные документы
|1) Заявление;
3) копия справки о смерти;
4) документы о реабилитации;
5) платежные документы, подтверждающие факт произведенных затрат;
6) справка о выплате (невыплате) социального пособия на погребение из территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) умершего реабилитированного лица (представляется заявителем по собственной инициативе)
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 17.05.2005 № 1
|4. Ежемесячная денежная выплата
|Размер
|193,88 руб.
(в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно 43,26 рублей, от лекарственного обеспечения - 183,87 рублей)
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
|Основные документы
|1) Заявление;
3) документ, удостоверяющий право на ежемесячную денежную выплату;
4) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Новосибирской области;
5) пенсионное удостоверение(справка о получении пенсии), предоставляется по собственной инициативе;
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется по собственной инициативе)
При необходимости:
1) документ о признании недееспособным;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (опекуна, попечителя)
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 27.06.2005 № 44
|5. Единовременная денежная выплата
|Размер
|646,18 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежегодно
|Круг
|Малообеспеченные граждане из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, удостоверяющий право;
4) справка о составе семьи;
5) сведения о доходах за последние 3 месяцев
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010 № 142-п
|6. Денежная компенсация расходов за проезд
|Размер
|Получение денежной компенсации один раз в год в размере стоимости проезда (туда и обратно) железнодорожным транспортом и в размере 50 процентов стоимости проезда (туда и обратно) водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в пределах территории Российской Федерации;
|Периодичность выплаты
|Ежегодно
|Круг
получателей
|Реабилитированные лица
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ о реабилитации;
При необходимости:
1) справка об отсутствии прямого сообщения;
2) справка об отсутствии железнодорожного сообщения;
3) справка о стоимости проезда до приграничной зоны территории Российской Федерации.
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 17.05.2005 № 1,
Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111
|7. Денежная компенсация за установку квартирного телефона
|Размер
|Затраты на установку квартирного телефона, кроме затрат, связанных со строительными работами по прокладке недостающей линии связи
|Периодичность выплаты
|Единовременно
|Круг
получателей
|Реабилитированные лица
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
4) договор об установке телефона;
5) акт приемки выполненных работ;
6) платежные документы, подтверждающие расходы за установку квартирного телефона
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 17.05.2005 № 1
Источник: mtsr