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Выплаты жертвам политических репрессий: Полный список, документы, правила оформления

10:28 04.11.2020 Фото: Wallpaper Flare
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Можно, например, получить возмещение стоимости конфискованного имущества, но не более 4000 рублей за имущество без жилых домов или 10000 рублей за все имущество, включая жилые дома.

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Получить его могут реабилитированные лица
1. Возвращение  конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества,  либо возмещение его стоимости,  либо выплаты денежных компенсаций
Размер Возмещение стоимости конфискованного имущества, но не более 4000 рублей за имущество без жилых домов или 10000 рублей за все имущество, включая жилые дома
​Периодичность выплаты ​Единовременно
​Круг
получателей		 Реабилитированные лица, а в случае их смерти – наследники по закону 1-й очереди
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) нотариально заверенная справка о реабилитации;
4) документы и материалы, полученные от правоохранительных и иных органов, а также архивных учреждений, подтверждающие факт конфискации имущества;
5) наследникам: документы, подтверждающие право наследования 1-й очереди (нотариально заверенные копии: свидетельства о смерти реабилитированного лица; свидетельства о браке (заключении брака) - для супруга умершего реабилитированного лица; свидетельства о рождении – для детей и родителей умершего реабилитированного лица; свидетельства об усыновлении (об удочерении) – для усыновителей (удочерителей) умершего реабилитированного лица; заверенного в установленном порядке факта нахождения на иждивении умершего репрессированного лица);
6) протокол заседания комиссии
​Основание Ст. 16.1 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1, Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 №926
 2. Единовременная денежная компенсация
Размер 75 рублей за каждый месяц лишения свободы, или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 10000 рублей
​Периодичность выплаты ​Единовременно
​Круг
получателей		 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) справка о реабилитации и справка о времени нахождения в местах лишения свободы или справка о времени нахождения на принудительном лечении (в психиатрических лечебных учреждениях)
​Основание Ст. 15 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1, Постановление Правительства РФ от 16.03.1992 №160
3. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц
Размер Затраты на погребение (в пределах стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления), за вычетом социального пособия на погребение
​Периодичность выплаты ​Единовременно
​Круг
получателей		 Граждане (организации), взявшие на себя расходы по погребению умершего реабилитированного лица
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) копия справки о смерти;
4) документы о реабилитации;
5) платежные документы, подтверждающие факт произведенных затрат;
6) справка о выплате (невыплате) социального пособия на погребение из территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) умершего реабилитированного лица (представляется заявителем по собственной инициативе)
​Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 17.05.2005 № 1
4. Ежемесячная денежная выплата
Размер 193,88 руб.
(в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно 43,26 рублей, от лекарственного обеспечения - 183,87 рублей)
​Периодичность выплаты ​Ежемесячно
​Круг
получателей		 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, удостоверяющий право на ежемесячную денежную выплату;
4) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Новосибирской области;
5) пенсионное удостоверение(справка о получении пенсии), предоставляется по собственной инициативе;
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется по собственной инициативе)
При необходимости:
1) документ о признании недееспособным;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (опекуна, попечителя)
​Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 27.06.2005 № 44
 5. Единовременная денежная выплата
Размер 646,18 руб.
​Периодичность выплаты ​Ежегодно
​Круг
получателей		 Малообеспеченные граждане из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, удостоверяющий право;
4) справка о составе семьи;
5) сведения о доходах за последние 3 месяцев
​Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010 № 142-п
 6. Денежная компенсация расходов за проезд
Размер Получение денежной компенсации один раз в год в размере стоимости проезда (туда и обратно) железнодорожным транспортом и в размере 50 процентов стоимости проезда (туда и обратно) водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в пределах территории Российской Федерации;
​Периодичность выплаты ​Ежегодно
​Круг
получателей		 Реабилитированные лица
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ о реабилитации;
4) проездные билеты.
При необходимости:
1) справка об отсутствии прямого сообщения;
2) справка об отсутствии железнодорожного сообщения;
3) справка о стоимости проезда до приграничной зоны территории Российской Федерации.
​Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 17.05.2005 № 1,
Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111
7. Денежная компенсация за установку квартирного телефона
Размер Затраты на установку квартирного телефона, кроме затрат, связанных со строительными работами по прокладке недостающей линии связи
​Периодичность выплаты ​Единовременно
​Круг
получателей		 Реабилитированные лица
Основные документы​ ​1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ о реабилитации;
4) договор об установке телефона;
5) акт приемки выполненных работ;
6) платежные документы, подтверждающие расходы за установку квартирного телефона
​Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 17.05.2005 № 1

Источник: mtsr

выплата единовременная выплата жертвы политических репрессий политические репрессии
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