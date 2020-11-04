Все «места силы» в России: Куда отправиться, чтобы зарядиться жизненной энергией?

Эти места оказывают на человека очень сильное воздействие, которое можно использовать по-разному — например, для обновления и очищения, для разного рода энергетических практик, для познания себя и окружающего мира.

Места силы — это точки на карте, обладающие особой, очень сильной энергетикой

Этот год выдался нелегким практически для каждого человека. В поисках спокойствия и обретения смысла люди готовы тратить большие деньги на общение с экстрасенсами и магами. Но есть и другой, более интересный способ восполнить энергию: посетить места силы. Шаманка, ясновидящая, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала о самых загадочных и интересных точках России.

Трудности в отношениях с близким человеком, болезни и переживания — этот год практически каждому принес что-то неприятное. Человек всегда ищет выходы из сложной ситуации. Действительно, опустить руки — это последнее, что можно сделать для своего благополучия.

Многие пытаются обращаться к психологам и психотерапевтам. Но это стоит больших денег, а помогает далеко не всем. Провести время с семьей, с любимым человеком в спокойствии, набраться сил и отпустить все горести и утраты — вот чего хочется практически каждому.

Мировые эзотерические учения на сегодняшний день располагают огромным количеством разнообразных инструментов и практик для очищения тела и души, достижения гармонии, просветления и укрепления энергетики человека. Интерес к этим методикам в последнее время сильно возрос — особенно, к таким практикам, как йога и медитация.

Но существует и еще один способ достижения гармонии, намного более увлекательный и подходящий практически каждому. Речь идет о путешествиях к так называемым «местам силы». О том, что это за места и где их искать, в комментарии для «Слово и Дело» рассказала шаманка и ясновидящая, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Места силы — это точки на карте, обладающие особой, очень сильной энергетикой. Формируется энергетический фон этих мест в основном за счет их необычного расположения относительно эпицентров каких-либо природных явлений и реже за счет разного рода исторических событий, которые оставили свой отпечаток в энергетике. Эти места оказывают на человека очень сильное воздействие, которое можно использовать по-разному — например, для обновления и очищения, для разного рода энергетических практик, для познания себя и окружающего мира.

Существует бесчисленное множество мест силы, и они есть в каждой стране: где-то их больше, а где-то меньше. Самые масштабные места силы хорошо известны нам еще со школьной программы. Это египетские пирамиды, Стоунхендж в Англии, остров Пасхи, Тибет и так далее.

«В некоторых самых могущественных местах силы удалось побывать и мне. Последним из моих путешествий с этой целью стало путешествие в Индию. Индия — просто невероятная страна по количеству мест силы. Эта поездка дала мне огромное количество эмоций и сделала меня намного сильней. Надо сказать, что в Тибет я езжу довольно часто. Принято считать, что паломничество в Тибет способствует очищению кармы и обновлению человека. Во многом это происходит именно благодаря волшебной энергетике этого места», — рассказывает ясновидящая.

Многие шаманы говорят о горе Кайлас, которая располагается в тибетской части Китая. Эта священная гора обладает невероятно сильной энергетикой, а паломничество в это место способно избавить вас от всего дурного, от заблуждений и подарить вам невероятный потенциал. При этом шаманы предупреждают, что приезжать на это место неподготовленным — большая ошибка.

«Сама я на данный момент не решилась бы отправиться в путешествие на гору Кайлас, но я обязательно сделаю это, когда буду готова».

Однако сейчас границы со многими странами закрыты, именно поэтому стоит обратиться и к русским местам силы, которые по своей энергетике ничем не хуже индийских или тибетских.

Места силы в России

В силу огромной территории и большой истории в России мест силы очень много. В первую очередь стоит называть озеро Байкал.

Многие века шаманизм на этой территории развивался, помогая местным и приезжим найти свое удовлетворение и спокойствие. Остров Ольхон и знаменитая гора Шаманка являются одними из самых важных в Азии мест силы. Ежегодно туда приезжают тысячи туристов для того, чтобы зарядиться положительной энергией и пообщаться с настоящими шаманами.

На острове Ольхон можно загадать желание, которое непременно сбудется. Для этого нужно задобрить духов и древних богов, повязав ленточку на специальный столб. Узнать эти столбы легко, ведь они сверху донизу увешаны разноцветными лентами.

«Приезжая к этому озеру, чувствуешь мгновенное обновление. Вы можете получить ответы на вопросы, которые вас одолевают, избавиться от каких-то терзающих эмоций или даже избавиться от чувства вины за что-то», — рассказывает шаманка.

Другое место силы расположено в Челябинской области — это Аркаим, древний могильник. Это место считается сильнейшим местом силы, городом Солнца, за очень сильные энергетические потоки, проходящие через него. Это идеальное место, чтобы обрести ресурсы для духовного роста, творческого и интеллектуального развития.

Аркаим известен своими уникальными, отчетливо выделяющимися на фоне уральской степи, кругами антропогенного происхождения. Эти круги отчетливо видны на снимках с воздуха. Загадочные и причудливые формы древнего поселения, а также секреты, скрытые под землей, никого не оставят равнодушным.

Нельзя не упомянуть и Крым. На территории Восточной Европы это одна из самых сильных энергетических природных зон.

«В первую очередь хочется отметить такое место силы Крыма, как Храм Солнца. Это место окутано множеством тайн и легенд. Так как это одна из наиболее мощных энергетических точек мира, люди часто приезжают сюда с определенными вопросами и желаниями. Для того чтобы получить ответ на волнующий вопрос или загадать желание, необходимо взобраться на центральный камень и хорошо сконцентрироваться. Это невероятно красивое место, в чем я сама смогла убедиться. Только побывав там, можно почувствовать невероятную энергетику», — рассказывает ясновидящая.

Помимо этого, в Крыму располагается Большой Каменный Хаос, достопримечательность Воронцовского парка в Алупке. Он представляет собой величественное нагромождение каменных глыб. Подобные ему искусственно создавались во многих парках. Это идеальное место для творчества, восстановления здоровья и различных духовных упражнений.

Однако если у вас нет возможности отправиться в дальнее путешествие, места силы можно найти и в Европейской части России. В Москве и в Московской области также имеется очень много таких точек. Если говорить о ближайших к российской столице — это Загорск, Владимир, Переславль-Залесский.

«Так как Москва является очень старым городом с необычайно богатой историей, то и мест силы в этом городе исторически образовалось немалое количество. В первую очередь это, конечно же, Воробьевы Горы. Особая энергетика этого места сформировалась за счет интересного расположения, ведь Воробьевы Горы — это самая высокая точка на карте столицы. Кроме того, с Воробьевых Гор открывается необычайно живописный вид на Москву. Также я могу отметить такие святые места, как Покровский монастырь и остров Балчуг. На Балчуге зимой температура всегда на несколько градусов выше, чем в Москве, это невероятно сильная энергетическая зона», — рассказывает ясновидящая.

Кажетта отмечает, что приезжать в места силы нужно обязательно подготовленным. Чтобы это принесло свои плоды, необходимо очиститься, привести мысли в порядок, достичь максимального спокойствия и гармонии. Каждый может сделать это по-своему: кому-то поможет отдых, здоровый сон и покой, кто-то может привести себя в равновесие с помощью медитации и подобных практик, кто-то найдет успокоение в активных занятиях спортом.

Главное, чтобы по прибытии вас не одолевали негативные эмоции, чтобы вы были чисты и готовы к взаимодействию с местом силы. Только в таком случае результат будет удачным.

Источник: slovodel.com