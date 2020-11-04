10 советов по экономии на еде в пандемию

Чтобы купить продукты по выгодной стоимости, можно объединиться с родственниками или соседями.

Главное правило по экономии на покупке продуктов в пандемию коронавируса заключается в разумном подходе

Нужно вести учет личных финансов, так как он поможет понять человеку, сколько он тратит на покупку еды и на питание вне стен дома, рассказала «Экономике сегодня» Лебедева. Необходимо ходить в супермаркеты со списком. Если соблюдать это правило, то можно избежать лишних трат, отметила эксперт.

Специалист посоветовала покупать в магазинах аналогичные продукты, то есть вместо дорогих креветок приобретать кальмаров, которые более доступны по цене. Следует не забывать о субпродуктах, отметила финансовый советник. Она добавила, что такая еда сможет порадовать не только желудок, но и кошелек.

Следующий совет от эксперта — изучение рынка оптовых закупок. Чтобы купить продукты по выгодной стоимости, можно объединиться с родственниками или соседями. Приобретать товары, которые человек еще не пробовал, нужно в небольшом количестве, предупредила Лебедева.

Скоропортящиеся продукты следует есть в первую очередь. Покупать лучше целые тушки птицы, а не отдельные части, рассказала специалист. Она также посоветовала обращать внимание на полки с уценкой.

Источник: slovodel.com