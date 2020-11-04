Этот осенний фрукт полезен для сердца, печени и почек. На что нужно налегать осенью 2020?

В его составе содержатся: железо, кальций, медь, йод, цинк, фосфор, магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.

Удивительные свойства популярного осеннего фрукта

Вкусно и полезно!

На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали о пользе груш.

В составе груши содержатся:

железо, кальций, медь;

йод, цинк, фосфор;

магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.

в 1 груше содержится 1 г - белка; 27 г - углеводов; 6 г - клетчатки; 12% - суточной потребности организма витамина С; 16% - меди 6% - витамина К; 4% - калия.

Полезные свойства груши:

большое количество клетчатки снижает уровень холестерина;

эфирные масла, содержащиеся в груше, помогают бороться с депрессией;

антиоксиданты помогут в качестве профилактики болезней сердца и сосудов. Груша также полезна при нарушении сердечного ритма;



груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин - элементы, необходимые для поддержания остроты зрения;фрукт - источник флавоноидных антиоксидантов, которые помогают бороться с различными воспалениями;этот продукт низкокалорийный, а клетчатка и вода избавят вас от чувства голода;фолиева кислота в составе груш чрезвычайно важна для беременных;фрукт богат пищевыми волокнами, которые играют ключевую роль в сохранении гладкости и мягкости нашей кожи;витамин С, К и медь способны бороться с вредными свободными радикалами, защищая клетки нашей кожи от старения и образования морщин;органические кислоты усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.

Ограничения, которые следует учитывать при потреблении груш:

при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять твердые разновидности груш;

не рекомендуется есть груши людям с хроническими запорами;

нельзя есть перезрелые груши, поскольку они приведут к расстройствам желудка;

не ешьте грушу натощак и сразу после еды, поскольку фрукт негативно влияет на слизистую кишечника;

НЕ запивайте груши водой. Это может привести к дискомфорту в животе и диарее.

Источник: clutch.ua