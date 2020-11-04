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Здоровье / Общество

Этот осенний фрукт полезен для сердца, печени и почек. На что нужно налегать осенью 2020?

10:56 04.11.2020 Фото: pxhere.com
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В его составе содержатся: железо, кальций, медь, йод, цинк, фосфор, магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.

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Удивительные свойства популярного осеннего фрукта

Вкусно и полезно!

На своей странице в социальной сети специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали о пользе груш.
В составе груши содержатся:

железо, кальций, медь;
йод, цинк, фосфор;
магний, натрий и витамины А, В1, В2, С, Е и т.д.
в 1 груше содержится 1 г - белка; 27 г - углеводов; 6 г - клетчатки; 12% - суточной потребности организма витамина С; 16% - меди 6% - витамина К; 4% - калия.

Полезные свойства груши:

большое количество клетчатки снижает уровень холестерина;
эфирные масла, содержащиеся в груше, помогают бороться с депрессией;
антиоксиданты помогут в качестве профилактики болезней сердца и сосудов. Груша также полезна при нарушении сердечного ритма;

груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин - элементы, необходимые для поддержания остроты зрения;
фрукт - источник флавоноидных антиоксидантов, которые помогают бороться с различными воспалениями;
этот продукт низкокалорийный, а клетчатка и вода избавят вас от чувства голода;
фолиева кислота в составе груш чрезвычайно важна для беременных;
фрукт богат пищевыми волокнами, которые играют ключевую роль в сохранении гладкости и мягкости нашей кожи;
витамин С, К и медь способны бороться с вредными свободными радикалами, защищая клетки нашей кожи от старения и образования морщин;
органические кислоты усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.

Ограничения, которые следует учитывать при потреблении груш:

при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять твердые разновидности груш;
не рекомендуется есть груши людям с хроническими запорами;
нельзя есть перезрелые груши, поскольку они приведут к расстройствам желудка;
не ешьте грушу натощак и сразу после еды, поскольку фрукт негативно влияет на слизистую кишечника;
НЕ запивайте груши водой. Это может привести к дискомфорту в животе и диарее.

Источник: clutch.ua

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