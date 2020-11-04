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Казанская праздник: Что празднуют 4 ноября в День Казанской иконы Божией Матери

02:09 04.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от врага.

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Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник
Сюжет: Православные обряды
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Казанская праздник: Что празднуют 4 ноября в День Казанской иконы Божией МатериСильная молитва на замужество в День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября 2020 годаЕщё 373 новостей

Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери — это праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году.

Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесен в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был построен собор (Казанский собор).

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года.

Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года, когда в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор.

Источник: calend.ru

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