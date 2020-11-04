Чьи именины празднуют в день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября? Кого обязательно нужно поздравить сегодня

С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой

Дата по старому стилю: 22 октября.

В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери — одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.

С чудотворной иконы было сделано несколько списков. Один из них был отправлен в Москву царю Ивану Грозному, другой при Петре Первом был перенесен в Санкт-Петербург. К 19 веку Казанский образ стал самой почитаемой на Руси иконой.

В начале 20 века Казанская икона пропала. Некто Варфоломей Чайкин похитил ее из Богородицкого монастыря, продал оклад и драгоценности, а саму икону сжег в печи. Однако существует легенда, что благодаря привычке игуменьи монастыря на ночь подменять настоящую икону точным списком, вор похитил и уничтожил всего лишь копию, а подлинник сохранился.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», — говорили люди. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади».

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», — верили люди. Об удачном браке складывали поговорки и приметы: «Выбирай корову по рогам, а девку по родам (по родителям)»; «Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи»; «Жениться скорее — в дому прибыльнее». Если же девушку замуж никто не звал, она совершала специальный обряд. На Казанскую она вставала рано утром и отправлялась в березовую рощу, чтобы найти лист, обернутый в иней. В такой лист нужно было глянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов.

Застолья устраивали не только в честь молодоженов, но и по другому поводу — встречали мужчин, вернувшихся с работ из города. Для них накрывали столы, пекли пироги, блины и созывали гостей на пивные праздники. Интересно, что в рецептуру крестьянского пива нередко кроме можжевеловых ягод и хмеля входили свекла и морковь.

Именины в этот день

Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор

Источник: calend.ru