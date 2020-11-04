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Праздник Карва Чаутх отмечается 4 ноября в Индии: Традиции и история особого дня

08:02 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день замужние женщины соблюдают пост, отказываясь от воды и еды, тем самым желая мужу долгой и успешной жизни.

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В этот день замужние женщины соблюдают пост, отказываясь от воды и еды, тем самым желая мужу долгой и успешной жизни

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 4 ноября
Карва Чаутх (Karva Chauth) — традиционный фестиваль замужних женщин, проходящий в некоторых частях Индии, в частности в Северной Индии, почитаемый индусами в Индии и за ее пределами, и имеющий огромное социальное и культурное значение.

В этот день замужние женщины соблюдают пост, отказываясь от воды и еды, тем самым желая мужу долгой и успешной жизни. Данный ритуал символизирует преданность жен своим мужьям и готовность испытывать лишения во имя их благополучия.

Празднование фестиваля приходится на месяц Картик по древнеиндийскому календарю (октябрь — ноябрь по Григорианскому календарю). Картик ки чаутх — четвертые сутки убывающей после полнолуния луны, за 9 дней до праздника огней — Дивали.

Существует несколько легенд происхождения Карва Чаутх. Согласно одной из них, любящая Карва спасла своего мужа от крокодила и попросила бога смерти Яму забрать крокодила в ад, и когда тот отказал, она пообещала, что проклянет его. И Яма, опасаясь проклятия преданной женщины, забрал крокодила в ад, а Карва с мужем прожили в мире и согласии долгую жизнь. А боязнь Ямы быть проклятым любящей женой, и ее готовность противостоять богу смерти ради благополучия мужа, стали символами женской преданности и самоотверженности.

Несмотря на то, что в дни фестиваля соблюдается строгий пост, многие женщины с нетерпением ждут прихода Карва Чаутх, так как этот праздник сближает их не только с мужьями, но и с родственниками мужа, а также дает возможность навестить родных и близких. В этот день мужья дарят подарки и украшения своим женам, благодарят их за любовь и преданность.

Пост начинается с восходом луны и длится до восхода следующей луны, когда можно будет провести праздничную пуджу и нарушить пост, приняв сладости из рук мужа.

Существуют различные варианты начала поста и его окончания. Например, в Пенджабе, перед началом поста девушка должна принять от свекрови тали (блюдо с едой), а следующей ночью, перед тем, как нарушить пост, она смотрит на луну сквозь сито, а после на лицо мужа. В течение дня девушки расписывают ладони и ступни хной (хна символизирует удачу и процветание), надевают нарядные сари и свои лучшие украшения, ходят друг к другу в гости, встречаются с родственниками.

Карва Чаутх приходится на время после сбора урожая и является отличной возможностью навестить друзей и родных. Вечером наступает время пуджы — поклонения богам и приношения им праздничной карвы (карва — глиняный горшок, в который кладут сладости, орехи, синдур, а также украшения). Потом на небе восходит луна, и жена принимает пищу из рук любимого мужа.

Источник: calend.ru

замужние женщины индия Карва Чаутх культура обряды праздник фестиваль
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