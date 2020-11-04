Как просить Казанскую Божию Матерь о замужестве 4 ноября? Что делать нельзя

Допускается произносить молитвенные слова о замужестве не только в храме, но и дома. Потребуется сосредоточенность, концентрация и смирение, чтобы дали возможность найти пару.

Чтобы обрести семейную счастливую жизнь, нужно идти к Богу и заниматься духовным развитием

Одиночество, отсутствие семейного тепла, уюта, второй половинки – бессмысленна и пуста такая жизнь. У каждого человека должна быть пара. Сегодня выйти замуж по любви становится сложней: нехватка времени, суета, вредные привычки, легкомыслие и предательство в браке, безответственность. Чтобы обрести семейную счастливую жизнь, нужно идти к Богу и заниматься духовным развитием.

Направит молитва Казанской Божией Матери на замужество. Заранее готовьтесь молиться, но помните: главное – чистые помыслы, вера, желание уделять семье силы, время, действительно этого хотеть.

Молитва перед иконой Казанской Божьей Матери о замужестве и любви

Иногда на поиски родственной души может уйти целая жизнь. Ускорить процесс помогает Святой Лик. Казанская икона считается чудотворной. Во всех сферах жизни помогает Богородица людям. Замужество – не исключение.

Подготовка к молитве

Многие уверены, что заученные молитвы и определенное количество свечей, поставленных возле Казанской иконы, сделают свое дело, и останется только ждать замужества. Это ошибочное мнение. Бывает – еще не наступило время для судьбоносной встречи, а порой ее нужно вымолить, очиститься от прегрешений.

Можно к Казанской Божьей Матери обращаться с самостоятельно составленным текстом, но и восхваления молитвенные выучить не помешает.

Необходимо всегда начинать с благодарения за уже имеющиеся блага. А главное – сосредоточиться на своих желаниях и нуждах. Просить о них только в завершение обращения к Святому образу.

Важно сначала определиться, что семейная жизнь значит: способ любить близких, рожать детей, делать родных счастливыми или за счет брачных уз вы просто самоутверждаетесь и ищите исключительно удовольствие?

Нередко после молитвы Казанской Божьей Матери только начинаем понимать, как много предстоит духовно работать над собой.

В основе молитвенного обращения – чистота помыслов, огромная вера и готовность к смирению и принятию воли Божьей, как истинной и первостепенной. Казанский Святой Лик даст подсказку, поддержку и мудрость.

Что делать нельзя

Четко осознавайте, что Господь, Божья Мать не поддерживают пытающихся разрушить чужую семью, а затем построить свою на слезах, горе других людей. С этим в молитве лучше не обращаться.

Большой грех – хождение по магам, экстрасенсам и колдунам. Они могут навредить вашей судьбе и внести хаос и сумятицу, обмануть, обнадежить, а затем привести к депрессии и отчаянию. Только искренние молитвы к Высшим силам способны помочь и очистить душу от тоски и одиночества.

Икона Казанской Божьей Матери – защитница всего народа русского, а наладить семейное счастье и подавно сможет. Мощь и сила Богородицы подскажет верную дорогу и успокоит сердце. Особенно, когда просите благополучного замужества для сына и дочери.

Как молиться

Допускается произносить молитвенные слова о замужестве не только в храме, но и дома. Потребуется сосредоточенность, концентрация и смирение, чтобы дали возможность найти пару.

Способы обращения к Казанской иконе Божьей Матери

Молитесь утром, на рассвете, когда мысли чисты и не заняты повседневными делами.



Читайте хвалебные песни Богородице вечером перед сном, благодарите за прожитый день и за помощь в достижении целей.Напишите своими словами текст, где расскажите, как вы представляете себе семейную жизнь, какого человека хотите видеть возле себя, его качества.Разберитесь в своих мыслях. Возможно, что Царица Небесная не посылает пару, потому что семейный очаг нужен для положения в обществе или для удовлетворения желаний. Будьте откровенны с собой.Попросите родственников помолиться иконе Казанской Божьей Матери о вашем удачном замужестве.

Следует понять, что замужество – не только штамп в паспорте, а умение быть мудрым, терпеливым, жить не ради себя, но и стремление брать ответственность за близких, детей и внуков.

Ходить в храм и стоять на службах, поститься 30 – 40 дней, причаститься и исповедаться священники советуют, когда просит душа. Так вы очищаетесь. Если чувство безответно, то проживите эту ситуацию, и благодарите Богородицу и Господа, подаривших сильное чувство.

У Казанской иконы Богородицы конкретизируйте свою просьбу и максимально точно ответьте на вопрос – зачем вам семейный очаг. А главное – не переставайте верить и благодарить за то, что уже у вас есть. Только истинные христиане могут и имеют право получить счастье в личной жизни и благополучие.

Источник: казанская-икона.рф