Когда День военного разведчика в 2020 году? История и традиции важного праздника

Эта дата была установлена приказом Министерства обороны Российской Федерации в 2000 году, до этого же праздник отмечался неофициально

Ежегодно в ноябре отмечается профессиональный праздник российских военных, чья жизнь так или иначе связана с разведкой, - День военного разведчика. Рассказываем, как и когда его отмечают в 2020 году

Когда отмечается

День военного разведчика в 2020 году отмечается 5 ноября. Эта дата была установлена приказом Министерства обороны Российской Федерации в 2000 году, до этого же праздник отмечался неофициально. И несмотря на то, что он является одним из государственных, выходным этот день не считается. В 2019 году Дню военного разведчика исполнилось двадцать лет.

Кто отмечает День военного разведчика

В День военного разведчика принято поздравлять весь личный состав подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ). Этот день также считают своим курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений Министерства обороны и сотрудники контрразведки.

Зачастую к празднованию присоединяются военные, когда-либо служившие в рядах одной из этих структур, а также семья, друзья и прочие близкие люди, с которыми виновники торжества решат разделить этот особый день.

История праздника

Решения при подготовке и ведении боевых действий всегда ответственны и должны основываться на достоверной информации. Именно получение сведений о силах противника, данных о количестве его орудий, чертежах и планах - все это входит в обязанности специально подготовленных отрядов военной разведки, одного из необходимых механизмов для решения важных государственных задач.

Существует небезосновательное мнение, что разведка - одна из старейших профессий в мире. И действительно, упоминания тех, кого сегодня мы назвали бы разведчиками, встречаются на страницах одного из древних памятников письменности - шумерском Эпосе о Гильгамеше и даже в Ветхом завете.

В нашей же стране разведка берет свое начало еще во времена Киевской Руси. Царь Алексей Михайлович Романов приказал создать так называемый Приказ (то есть министерство) тайных дел. Служившие в этом Приказе люди выполняли различные поручения - следили за действиями послов в заграничных поездках или расследовали дела государственной важности.

Пятое ноября выбрано в качестве даты празднования не случайно. Именно в этот день в 1918 году было основано Регистрационное управление, подразделение, входившее в состав Полевого штаба Красной Армии. Оно отвечало за внешнюю и внутреннюю разведку. Сегодня его преемником считается ГРУ, как и предшественники, Главное разведывательное управление стоит на страже военных тайн нашей родины.

Традиции праздника

День военного разведчика обычно празднуют в небольших компаниях близких и друзей. Но все же в этот праздник существует ряд традиций, как прописанных в уставе, так и негласных.

Во время официальной части командование торжественно вручает медали, ордена и грамоты, делаются благодарственные записи в личные дела особо отличившихся, а также происходит повышение в званиях и должностях.

После завершения регламентированной части праздник продолжается за столом. Рассказываются истории о службе, демонстрируются фотографии из альбомов, произносятся тосты, виновники торжества получают подарки. Помимо индивидуальных, призванных порадовать конкретного человека, дарить принято в том числе и тематические предметы, например, модели боевой техники, атласы, военные энциклопедии и мемуары выдающихся полководцев.

Часто проходит так называемое "обмывание звезд". Получивший повышение офицер должен выпить стакан водки, на дне которого лежат новые знаки отличия. Дальнейшие действия разнятся от части к части - где-то предполагается, что дальше разведчик должен разложить звезды на погонах без помощи рук, где-то - произнести определенную фразу. Несмотря на спорность подобного "ритуала", он уже давно стал традицией.

Источник: kp.ru