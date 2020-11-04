Когда день бухгалтера в 2020 году? История ноябрьского профессионального праздника казначеев

Началом становления профессии «бухгалтер» во всем мире считается 10 ноября 1494 года. Именно тогда венецианский математик Лука Пачоли, которого еще называют «отцом бухгалтерии», опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».

День бухгалтера в нашем государстве не закреплен на законодательном уровне

Официально профессионального торжества у российских специалистов по бухучету нет. Поэтому современные казначеи могут отмечать свой праздник практически весь ноябрь, ведь на последний осенний месяц приходится сразу три смежных торжества. Рассказываем о том в какие дни можно поздравить бухгалтеров в 2020 году

На ноябрь приходится три праздника: Международный день бухгалтера, и неофициальный День российского бухгалтера, и даже День московского бухгалтера.

День бухгалтера в нашем государстве не закреплен на законодательном уровне. Другими словами, вы не найдете его в официальном календаре праздников и памятных дат. Однако российские счетоводы от этого только выигрывают, так как они могут отмечать свое торжество несколько раз в год.

Так, основная (она же самая популярная) дата празднования Дня специалиста по бухучету - 21 ноября. В этот день в 1996 году тогдашний российский лидер подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ (в настоящее время этот документ уже утратил силу). Как следует из вышесказанного, 21 ноября официальным выходным не является, поэтому бухгалтера, как правило, отмечают торжество на рабочем месте, а отдыхают только в том случае, если их праздник выпадает на субботу или воскресенье.

Помимо этого в некоторых коллективах принято чтить бухгалтеров еще и 25 ноября, а заодно и 28-ого. В эти дни ФЗ «О бухучете», о котором уже говорилось выше, был опубликован, а значит вступил в силу.

Кроме того, российские работники бухучета могут смело отмечать и 10 ноября - Международный день бухгалтера.

А у московских профессионалов по дебету с кредитом есть собственный праздник - День московского счетовода, отмечаемый 16 ноября. Кстати, не только в столице установлена своя дата празднования. Так же предпочел поступить и ряд других регионов РФ. К примеру, в Краснодарском крае казначеев чтят позже всех - в первое воскресенье декабря, а в Ярославской области - раньше всех (в первое воскресенье второго весеннего месяца).

История

Началом становления профессии «бухгалтер» во всем мире считается 10 ноября 1494 года. Именно тогда венецианский математик Лука Пачоли, которого еще называют «отцом бухгалтерии», опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой помимо всего прочего рассказывается о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии, а также описывается порядок использования регистров бухгалтерского учета и оформление журналов-ордеров.

Именно поэтому Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября. Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций, сделано же это было по рекомендации ЮНЕСКО.

А вот в нашей стране день работников учета отмечается с 1996 года - после появления ФЗ «О бухучете», правда, неофициально и не 10 ноября, а 21-го - в день подписания бухгалтерского документа. Однако все это не значит, что российские казначеи не пытались установить торжество в свою честь на законодательном уровне. Итак, первую попытку они предприняли в 2000 году. В том году участники Второго Всероссийского съезда бухгалтеров обратились с соответствующей инициативой в Минфин РФ, но тогда на этом все и закончилось.

Вторая попытка была сделана спустя 14 лет. В 2014 году союз бухгалтеров обратился все с тем же предложение все в то же министерство. На этот раз в ведомстве пообещали подумать о новом празднике и внести этот вопрос на обсуждение в кабмине. Однако власти до сих пор никак не могут определиться с датой празднования: одни выступают за 21-е число последнего осеннего месяца, другие - за 10-е число того же месяца.

Между тем в 2002 году еще большую путаницу внес Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ). В мае того года объединение специалистов по бухгалтерскому учету решило ежегодно отмечать «День профессионального бухгалтера» 28 ноября - в день публикации ФЗ «О бухучете». Так, ИПБ признал именно эту дату своим корпоративным праздничным днем, сделал же он это на основании решения своего президентского совета.

Традиции

В свой праздник российские бухгалтеры, как правило, устраивают в конце рабочего дня застолья у себя в отделе, во время которых в адрес виновников торжества звучат поздравления, наилучшие пожелания и, конечно же, слова благодарности за их нелегкий труд. Кроме того, коллеги из других отделов обычно готовят для тех, кто рассчитывает и выдает им зарплату, небольшие, но приятные презенты, а руководители вручают лучшим своим казначеям почетные грамоты, дипломы и, естественно, денежные премии.

Что касается подарков, то традиционными в этот праздник уже стали цветы, конфеты и открытки (ведь почти 90% бухгалтеров в нашей стране - женщины). Кроме того, работникам учета принято дарить ежедневники, блокноты, сувениры с логотипом фирмы и т.п.

Стоит отметить, что в компаниях, где сотрудники бухгалтерии в особом почете, обычно устраивается полноценный праздник. Например, организовывается корпоратив с конкурсами и танцами.Помимо этого в ноябре часто проходят мероприятия, на которых ведущие специалисты финансовой отрасли обсуждают проблемы и будущее бухгалтерского учета. Также для главных виновников торжества организуются лекции, разнообразные семинары и курсы повышения квалификации.

А в учебных заведениях, где обучаются будущие специалисты, обычно устраиваются концерты. Специально к этому дню студенты готовят сценки и модные в последнее время квесты.

Не остаются в стороне и СМИ. На телевидении 21 ноября можно увидеть передачи о бухучете и репортажи о бухгалтерах и их празднике. А на страницах газет в этот день появляются статьи, посвященные всем, кто умеет сводить дебет с кредитом.

Источник: kp.ru