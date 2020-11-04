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Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события на 4 ноября 2020 в России и мире

07:40 04.11.2020 Фото: Flickr
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Список праздников России и мира на 4 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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4 ноября 1967 года введена в эксплуатацию Останкинская телебашня

Праздник Казанской иконы Божией Матери
• День заботы о себе
День народного единства России

• День освобождения Москвы от польских интервентов
• День рождения кассового аппарата
• День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)
• День государственности Удмуртской Республики
• День конфет (National Candy Day) - США
• День любви - Египет
• День железнодорожника - Украина
• День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) - США
• День куриной леди (National Chicken Lady Day) - США
• День студентов - Иран
• День Конституции - Тонга
• День национального единства и вооружённых сил - Италия
• День флага - Панама
• День социального работника - Армения
• День гражданства (Citizenship Day) - Марианские острова
• День служения обществу - Доминика
• День работников таможенных органов - Туркменистан
• День памяти святого Карло Борромео - Андорра
• Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия, Николая
Осенняя Казанская (Бабья заступница)

Важные события

1493 – экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа
1582 – Ермак в сражении на Чувашем мысу разбивает сибирского хана Кучума и через 3 дня вступает в столицу его ханства – Искер.
1660 – капитуляция армии боярина Василия Шереметева под Чудновом. Россия потеряла надежду на завоевание земель Правобережной Украины.

1707 – в Москве открыт госпиталь (ныне – Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
1794 – Александр Суворов занимает Прагу (предместье Варшавы). Конец Польского восстания.
1917 – ВРК Петроградского совета объявляет о том, что признаются действительными лишь утверждённые им приказы.
1936 – в Саратове начинает работу Саратовский театр кукол «Теремок»
1942 - основан Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
1946 – в Париже создана ЮНЕСКО
1952 - Землетрясение на Курильских островах.
1956 - проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.
1967 - введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.
1969 – рязанская писательская организация исключает Александра Солженицына из Союза писателей СССР.
2004 – остановлен 2-й энергоблок Балаковской АЭС из-за утечки чистой обессоленной воды, предназначенной для питания парогенераторов.
2009 – в Нижнем Новгороде открыт для автомобильного движения метромост.
2010 – массовое убийство в станице Кущёвской.2011 – города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почётного звания Город воинской славы.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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