Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события на 4 ноября 2020 в России и мире

• Праздник Казанской иконы Божией Матери
• День заботы о себе
• День народного единства России
• День рождения кассового аппарата
• День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)
• День государственности Удмуртской Республики
• День конфет (National Candy Day) - США
• День любви - Египет
• День железнодорожника - Украина
• День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) - США
• День студентов - Иран
• День Конституции - Тонга
• День национального единства и вооружённых сил - Италия
• День флага - Панама
• День социального работника - Армения
• День гражданства (Citizenship Day) - Марианские острова
• День служения обществу - Доминика
• День памяти святого Карло Борромео - Андорра
• Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия, Николая
• Осенняя Казанская (Бабья заступница)
Важные события
1493 – экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа
1582 – Ермак в сражении на Чувашем мысу разбивает сибирского хана Кучума и через 3 дня вступает в столицу его ханства – Искер.
1660 – капитуляция армии боярина Василия Шереметева под Чудновом. Россия потеряла надежду на завоевание земель Правобережной Украины.
1794 – Александр Суворов занимает Прагу (предместье Варшавы). Конец Польского восстания.
1917 – ВРК Петроградского совета объявляет о том, что признаются действительными лишь утверждённые им приказы.
1936 – в Саратове начинает работу Саратовский театр кукол «Теремок»
1942 - основан Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
1946 – в Париже создана ЮНЕСКО
1952 - Землетрясение на Курильских островах.
1956 - проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.
1969 – рязанская писательская организация исключает Александра Солженицына из Союза писателей СССР.
2004 – остановлен 2-й энергоблок Балаковской АЭС из-за утечки чистой обессоленной воды, предназначенной для питания парогенераторов.
2009 – в Нижнем Новгороде открыт для автомобильного движения метромост.
2010 – массовое убийство в станице Кущёвской.2011 – города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почётного звания Город воинской славы.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend