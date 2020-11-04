Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события на 4 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира на 4 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

4 ноября 1967 года введена в эксплуатацию Останкинская телебашня

• Праздник Казанской иконы Божией Матери

• День заботы о себе

• День народного единства России



• День освобождения Москвы от польских интервентов• День рождения кассового аппарата• День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)• День государственности Удмуртской Республики• День конфет (National Candy Day) - США• День любви - Египет• День железнодорожника - Украина• День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) - США• День куриной леди (National Chicken Lady Day) - США• День студентов - Иран• День Конституции - Тонга• День национального единства и вооружённых сил - Италия• День флага - Панама• День социального работника - Армения• День гражданства (Citizenship Day) - Марианские острова• День служения обществу - Доминика• День работников таможенных органов - Туркменистан• День памяти святого Карло Борромео - Андорра• Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия, Николая

Важные события

1493 – экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа

1582 – Ермак в сражении на Чувашем мысу разбивает сибирского хана Кучума и через 3 дня вступает в столицу его ханства – Искер.

1660 – капитуляция армии боярина Василия Шереметева под Чудновом. Россия потеряла надежду на завоевание земель Правобережной Украины.



1707 – в Москве открыт госпиталь (ныне – Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).1794 – Александр Суворов занимает Прагу (предместье Варшавы). Конец Польского восстания.1917 – ВРК Петроградского совета объявляет о том, что признаются действительными лишь утверждённые им приказы.1936 – в Саратове начинает работу Саратовский театр кукол «Теремок»1942 - основан Московский инженерно-физический институт (МИФИ).1946 – в Париже создана ЮНЕСКО1952 - Землетрясение на Курильских островах.1956 - проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.1967 - введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.1969 – рязанская писательская организация исключает Александра Солженицына из Союза писателей СССР.2004 – остановлен 2-й энергоблок Балаковской АЭС из-за утечки чистой обессоленной воды, предназначенной для питания парогенераторов.2009 – в Нижнем Новгороде открыт для автомобильного движения метромост.2010 – массовое убийство в станице Кущёвской.2011 – города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почётного звания Город воинской славы.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend