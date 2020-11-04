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Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 4 ноября 2020 года

08:01 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Работать не запрещается, но домашние дела и тяжелый физический труд желательно отложить на другой день.

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4 ноября православные отмечают один из самых важных праздников - День Казанской иконы Божией Матери
Сюжет: Православные обряды
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Чьи именины празднуют в день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября? Кого обязательно нужно поздравить сегодняГлавные молитвы в день Казанской иконы Богородицы 4 ноября 2020 годаЕщё 378 новостей

4 ноября православные отмечают один из самых важных праздников - День Казанской иконы Божией Матери. В этот день строго нельзя ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, сплетничать, допускать дурные помыслы и желать кому-либо зла.

Работать не запрещается, но домашние дела и тяжелый физический труд желательно отложить на другой день. Не нужно отправляться в дальний путь, иначе путь назад будет долгим.

Не стоит плакать, грустить или жалеть о прошлом. Вместо этого день лучше провести в кругу друзей и близких.

Источник: izvmor.ru

День Казанской Богоматери День Казанской иконы Божьей Матери запреты дня
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