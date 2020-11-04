Лунный календарь: Какой лунный день 4 ноября 2020 года и что нужно обязательно сделать в этот день

Практически все дела, которые будут сегодня начаты, обещают стать успешными. Сегодня хороший день для поездок и путешествий.

Сегодня хороший день для поездок и путешествий

20 лунный день

Это день духовного роста, возможности преодоления любых сомнений и наилучшее время для того, чтобы снять тяжелый душевный груз или освободиться от долгов.

Практически все дела, которые будут сегодня начаты, обещают стать успешными. Сегодня хороший день для поездок и путешествий. Творческих и целеустремленных людей посетят гениальные идеи, а тем, кто надумал сменить работу, нужно сделать это именно в это время.

Двадцатый лунный день, это начало подъема внутренней энергии. Человек становится особенно деятельным, сильным и активным. Любая сложная проблема, сегодня может быть решена, вся полученная ранее информация, в эти лунные сутки удваивается.

Однако нужно помнить, что все хорошие начинания получат положительный результат, при условии, что вы усмирите свою гордыню, не переоцените свои возможности и исключите злость и высокомерие.

Хотя день в основном благоприятный, но помолвку или бракосочетание сегодня лучше отложить.

Источник: lunnyesutki.ru