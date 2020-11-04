Почему постоянно мерзнут руки и ноги? Пора к врачу?

Постоянно холодные руки и ноги могут указывать на наличие довольно серьезных болезней. На что обратить особое внимание?

Начинать бороться с этим состоянием нужно, прежде всего, с укрепления иммунитета

Постоянно холодными вне зависимости от погодных условий руки могут быть при заболеваниях щитовидной железы (гипотериоз), атеросклерозе, сахарном диабете, гипотонии (пониженном давлении) и болезни Рейно.

Болезнь Рейно характеризуется расстройствами кровоснабжения кистей и стоп (чаще всего), приводящими к трофическим нарушениям тканей.

А еще холодные руки и ноги могут быть одним из ранних признаков ослабленного иммунитета. Так организм сигнализирует о начале развития ОРЗ или ОРВИ. Дело в том, что ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний, поскольку происходит перераспределение тока крови, и она начинает поступать к жизненно важным органам, отмечают врачи.

Постоянно холодные ноги могут указывать о развитие полинейропатии различного происхождения, например, при сахарном диабете; интоксикации тяжелыми металлами.

Гельминты тоже могут вызывать зябкость из-за попадания в кровоток токсинов, на которые сосуды реагируют сужением.

Бороться с этим состоянием нужно, прежде всего, с укрепления иммунитета. Как рассказывал ранее доктор Евгений Комаровский, «укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности. Это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс».

Источник: 7mednews