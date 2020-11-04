Новый год-2021 на МКС: чем будут кормить космонавтов?

Стал известен состав праздничного пайка, который отправят на МКС к Новому году.

К Новому году часть продовольствия для российского экипажа — Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, доставит американский корабль

В Институте медико-биологических проблем, где занимаются питанием космонавтов, рассказали, каким будет новогодний ужин членов экипажа МКС. Настрогать салаты и сделать закуски в космосе не выйдет, но праздничный стол накрыть все равно можно.

В этом году для космонавтов приготовили конфеты, ягоды, сгущенку, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, пирожные, сушеные фрукты, шоколад, апельсины, лимоны и грейпфруты. Если космонавты захотят, на орбиту возможно отправить черную икру.

К еде для космонавтов особенные требования. Она должна долго храниться, легко готовиться, удовлетворять потребности организма в особенных условиях, а также быть безопасной — крошить на МКС нельзя. Продукты в основном сублимированные.

Интересно, что калорийность основной части суточного рациона космонавтов установлена официально и равна двум тысячам килокалорий. Но каждый член экипажа высказывает свои пожелания по поводу любимых блюд, поэтому в каком-то смысле меню у всех свое.

К Новому году часть продовольствия для российского экипажа — Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, доставит американский корабль.

Источник: 7mednews