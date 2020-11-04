Какая ситуация с COVID-19 будет в ближайшие месяцы, ответила ВОЗ

Вторая волна пандемии коронавируса накрывает Бердск

Мелита Вуйнович также сообщила, что ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распределить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Мир на данном этапе переживает критический этап пандемии коронавируса, и следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении, - подчеркнула Вуйнович. - Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным".

Она обратила внимание, что по состоянию на 23 октября во всем мире зарегистрировано более 41 миллиона случаев заболевания и 1,1 миллиона случаев смерти. "На текущую ситуацию можно смотреть как на продолжение первой волны. В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается", - указала Вуйнович.

По ее словам, руководство ВОЗ призывает все страны "принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей, защищать мощности систем здравоохранения для обеспечения оказания помощи как при COVID-19, так и при других заболеваниях, и сократить по возможности закрытие школ". "Эффективные вакцины, средства диагностики и лечения будут иметь жизненно важное значение для прекращения пандемии и ускорения глобального восстановления. Но эти средства спасения жизни будут по-настоящему эффективными только в том случае, если они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах", - отметила представитель организации.

Вакцина от коронавируса

Вуйнович сообщила, что ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распространить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

"ВОЗ проявляет осторожный оптимизм в отношении того, что скоро в мире появятся безопасные и эффективные вакцины, а также лекарственные средства, которые помогут в борьбе с этой пандемией. Например, с помощью механизма COVAX ВОЗ надеется равномерно распределить до 2 млрд доз одной или нескольких вакцин к концу 2021 года", - сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России отметила, что делать прогнозы насчет того, когда мир сможет вернуться к прежней жизни, пока рано. "Определение приоритетов будет иметь ключевое значение для обеспечения того, чтобы первые партии доз вакцины предлагались вначале тем, кто в ней больше всего нуждается во всех странах, включая медицинских и социальных работников и группы риска", - добавила она.

Вуйнович отметила, что привьется от коронавируса любой вакциной, которая будет рекомендована организацией.

"Я являюсь сотрудником ВОЗ и следую руководствам моей Организации в отношении вакцинации, - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос, планирует ли привиться российской вакциной от коронавируса.

Вуйнович подчеркнула, что "обязательно сделает себе прививку" любой вакциной, "которая будет рекомендована ВОЗ".

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.

Новые вспышки

Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.

По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека. "Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу, - пояснила Вуйнович. - Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал".

Представитель ВОЗ уверена, что пандемия будет длительным вызовом для мира. "Но человечество уже смогло победить многие болезни и проблемы с гораздо меньшими ресурсами, знаниями, достижениями науки, поэтому я верю, что солидарность всех людей в мире поможет нам войти в завтрашний день, где весь мир будет более здоровым, - обратила внимание она. - У нас есть уникальная возможность изучить, что работает, найти новые решения для совместного вкладывания усилий в лучшее будущее".

Ограничительные меры

По словам Вуйнович, обретенный за время пандемии опыт позволяет избегать жестких ограничительных мер, Россия старается найти более мягкий, но эффективный способ борьбы с распространением коронавируса.

"Обладая знаниями о COVID-19, полученным опытом и извлеченными уроками, мы теперь лучше знаем, что работает, а что нет. Нам необходимо применять весь накопленный опыт, чтобы более эффективно и оперативно нацеливать наши меры, чтобы избежать более жестких ограничительных вмешательств", - сказала она.

По словам представителя ВОЗ, организация всегда считала меры физического дистанцирования одним из самых эффективных способов противодействия вирусу. Однако также важно сбалансировать последствия мер и минимизировать их продолжительность, сохраняя при этом их эффективность достаточно на длительное время, добавила Вуйнович.

"Важно смягчить эти воздействия, и мы наблюдаем большие усилия, предпринимаемые в России в этом направлении, но потребности всегда огромны, поэтому такого рода оценки остаются на усмотрение национальных и местных властей и населения", - указала она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что общественное здравоохранение и социальные меры остаются краеугольным камнем сдерживания распространения коронавируса. "Их необходимо систематически осуществлять с особым упором на усиление отслеживания контактов", - заключила Вуйнович.

Источник: ТАСС