Когда меняют зимнюю резину и какие шины выбирают, рассказали сибиряки

В октябре в России наступил сезон замены шин. Эксперты выясняли, какие зимние шины предпочитают жители Сибирского федерального округа и как принимают решение о замене резины на сезонную.

На погодные условия ориентируются 79% опрошенных

После первого снега или при +4? Когда жители СФО меняют шины

Как показали результаты проведенного Авито Авто опроса, в котором приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны, большинство автовладельцев в России определяют, когда пора менять летние шины на зимние в зависимости от погоды – среднесуточной температуры и осадков. По такому критерию принимают решение 78% опрошенных.

В Сибирском федеральном округе на погодные условия также ориентируется большинство автовладельцев – 79% опрошенных. Из тех, кто принимает решение заменить шины на зимние в зависимости от погоды, 10% «переобуваются», когда температура в дневное время опускается до 7-5 градусов выше ноля, 15% – когда температура днем достигает 4-2 градусов, 13% – когда температура днем снижается до 1-0 градусов. 15% опрошенных водителей из СФО меняют резину на зимнюю, когда температура днем становится отрицательной, 22% – когда выпадает первый снег.

Всего 8% респондентов из СФО, принимая решение о замене шин за зимние, ориентируются на дату в календаре. 3% опрошенных меняют шины, когда им это посоветуют сделать друзья или родственники. Также 5% участников исследования Авито Авто из СФО ездят круглый год на всесезонной резине.

Шипованные или «липучка»: какие шины выбирают жители СФО

В 2020 году в России, как и в прошлые годы, остается более популярной шипованная зимняя резина. По данным Авито Авто, доля спроса на зимние шины с шипами по стране составила в октябре 74% в то время, как на нешипованные шины пришлось 26% спроса. Шипованная резина подходит в первую очередь для регионов со снежной зимой. В более теплых городах – Краснодаре и Ростове-на-Дону – большей популярностью, наоборот, пользуются нешипованные шины.

Согласно результатам опроса Авито Авто, при выборе конкретной модели зимних шин, жители СФО ориентируются в первую очередь на их технические характеристики и стоимость – эти критерии назвали определяющими 66% и 53% опрошенных, соответственно.

На рекомендации друзей и родственников при выборе шин обращают внимание 22% опрошенных жителей региона, а на отзывы на форумах – 19%. Популярность торговой марки имеет решающее значение для 17% опрошенных, рисунок протектора – для 14%. Рекомендации продавца и публикуемая в профильных СМИ информация о тестах зимних шин влияют на выбор 10% и 6% опрошенных, соответственно. Только 6% респондентов ориентируются при выборе зимней резины на обзоры блогеров.

Дача, гараж, балкон: где россияне хранят зимние шины в несезон

Большинство опрошенных россиян в несезон хранят зимние шины в гараже: в целом по стране такой вариант ответа выбрали 64% респондентов. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля указавших этот вариант ответа ниже и составляет в столице 45%, а в Санкт-Петербурге – 44%. Москвичи и петербуржцы чаще жителей других городов хранят зимнюю резину на балконе. По стране в целом соответствующий вариант ответа выбрали 10% респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге – 16% и 17%, соответственно.

На даче хранят зимние шины в несезон 9% опрошенных россиян, дома (в кладовой или на антресолях) – 7%. 5% опрошенных арендуют для зимних шин специализированное хранилище. Еще 4% респондентов хранят зимние шины у друзей или родственников.