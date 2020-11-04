Без порога брезгливости: после смерти бабушки стала стричь ногти чужим старушкам и кормить их жительница Бердска Ирина Устинова

Бердчанке нужно было заполнить вакуум после ухода из жизни своей «роднулички». Она стала соцработником, чтобы ухаживать за одинокими стариками. Через три с половиной года возглавила отдел надомного обслуживания.

Ирина Устинова призывает бердчан менять стереотипы о соцработниках и не относиться к ним, как к обслуге



Нашла свое место в профессиональной жизни жительница Бердска Ирина Устинова. Она соцработник. И гордится своей профессией. Совсем недавно она получила повышение — ее назначили заведующей отделением надомного обслуживания. Теперь в подчинении Ирины Александровны 17 сотрудников, опекающих 123 пожилых жителя города.

-Я пришла в соцзащиту после смерти бабушки. Нужно было этот вакуум как-то заполнить работой. Ребенок уже подрос. Хотелось как-то действовать, себя проявлять. Порога чувствительности и брезгливости у меня нет. Я же понимаю, что такое пожилой человек, какие капризы бывают, какие фантазии, какой уход нужен. Моя бабушка не была лежачей. Я ее мыла, причесывала, ногти стригла, убирала в доме. Просто она была моя родная, роднулечка. И потом этот вакуум образовался. И мне некому позвонить. У мамы, слава Богу, все хорошо. Думаю, пойду я дальше помогать. В соцзащиту идут люди, которые уже имеют опыт, случайных людей у нас нет. Никто не придет и не скажет: а можно я продукты принесу, побегаю. Все понимают, что здесь очень многое связано с личной гигиеной, и к тому же нужно еду готовить, и убирать в чужой квартире. Я полностью представляла, что такое труд соцработника, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Устинова.

По специальности Ирина Александровна педагог-психолог и часть своей жизни она посвятила именно педагогической деятельности. В социальную сферу пришла по рекомендации. С улицы сюда не берут.

Неделю стажировки прошла с опытным соцработником. Мыла, убирала, готовила, ходила в магазин за продуктами.

По словам Ирины Устиновой, ее подопечными были очень достойные бабушки — ветераны войны, ветераны труда. Для них было самое важное, чтобы их послушали и посопереживали с ними, отметила Ирина Александровна.

-Хозяйственно-бытовые моменты все одинаковы. А когда они рассказывают свои истории из жизни, и ты понимаешь — вот это сила,энергия, жизненный опыт. И когда в какие-то моменты бывает тебе тяжело, ты думаешь, а люди-то что прошли. Бывают издержки профессии, выгорание, у нас такого нет. Мы раз в месяц принимаем отчеты и каждый соцработник приходит и рассказывает, что у их подопечных, какие проблемы, какие радости. Если бы им это было бы безразлично, то они просто бы отдали цифры и распрощались. А у нас отчет всегда сопровождается рассказом. Тем более, что у нас сейчас трудные дни — пандемия. Люди в состоянии неизвестности, тревоги, и они делятся с соцработником, а мы стараемся их успокоить, помочь. Стараемся не заразить, мы же приходим извне. Меняем график, меняем подход в обслуживании. Не бросаем, контролируем.

Сейчас у престарелых бердчан, находящихся на обслуживании в КЦСОН, есть страх, что они могут заразиться коронавирусом. Но деваться им некуда, ведь только соцработник может им принести продукты, приготовить, накормить их.

-Мы естественно соблюдаем все нормы и правила гигиены. Пришли, обработали руки, переоделись, надели масочки и перчатки. В наших интересах, чтобы подопечные были здоровы, ведь с лежачими сложнее работать. Поэтому наша задача — быть здоровыми, приходить к дедушкам и бабушкам с хорошим настроением.

Ирина Александровна считает, что в разгар коронавируса у соцработников такая же степень риска, как и у медработников, ведь в больницах порой они проводят на четыре часа, сидя возле кабинетов за выпиской льготных рецептов для своих подопечных.

-Не знаю ни одного соцработника из трех отделений, который пользовался бы «корочкой». Все понимаем, что в общей очереди сидят такие же люди, которые больны, с давлением, которые хотят прилечь, присесть или собирают документы на плановые операции в область. У соцработников нет наглости или дерзости. У нас служебная этика так и гласит — не надо кичиться.

Самое интересное, что когда соцработник уходит в отпуск, то для человека, который на время его будет замещать, он готовит инструкцию на каждого своего подопечного, вплоть до того, какой тот любит борщ, густой или жидкий.

-Все на нас: и коммунальные платежи, и мытье человека, и уборка нечистот, и так далее. Родственники, даже если и присутствуют, зачастую скидывают всю заботу о родных на соцработника. Ну, конечно, есть родственники, с которыми приятно взаимодействовать. Когда находишь общий язык с ними, легче работать. И самому подопечному комфортно, потому что его окружает забота с двух сторон. Есть напыщенные родственники, которые думают, что работа со стороны соцработника — это обслуга. Это не обслуга, а услуга. Мы работаем в государственном учреждении. У всех у нас есть свои семьи, дети, достаток какой-то и отношение нужно иметь человеческое. Это вы к нам пришли, это вы попросили, а мы вам оказываем услугу. Это очень важно. Стереотипы нужно менять. Еще раз повторю: соцработник — не обслуга, а полноценный работник государственной службы, оказывающий услугу.

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