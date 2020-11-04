Алло, космос: почему инопланетяне не выходят на связь, объяснил астроном

Цивилизации могут продолжать соблюдать осторожность, однако в масштабах всей галактики вероятность, что кто-то подаст сигнал, будучи уверенным в своем превосходстве, очень высока.

Причиной может быть опасение, что сигналы привлекут внимание недружественных и более технологически продвинутых инопланетян.

Астроном Имонн Керинс из Манчестерского университета предложил новое решение парадокса Ферми, согласно которому, если в галактике Млечный Путь существуют внеземные цивилизации, то человечество должно было давно получить сигнал от них, однако те почему-то молчат. По мнению ученого, парадокс разрешим в рамках теории игр. Свои выводы Керинс представил в препринте статьи, опубликованном в репозитории arXiv.

Как полагает астроном, в Млечном Пути могут существовать иные цивилизации, однако они не участвуют в обмене сообщениями (Messaging Extraterrestrial Intelligence, METI). Причиной может быть опасение, что сигналы привлекут внимание недружественных и более технологически продвинутых инопланетян. Таким образом, никто не посылает сообщения, боясь, что противник узнает больше информации, чем они о противнике, но все ищут сигналы другой стороны. Однако в этом случае SETI (поиск внеземного разума) оказывается бесполезным.

Чтобы иные цивилизации смогли обнаружить друг друга, необходимо соблюдать несколько принципов теории игр. Принцип взаимности предполагает, что связь потенциально может установиться между теми цивилизациями, которые знают о существовании друг друга по внешним признакам. Принцип симметрии говорит о том, что обе цивилизации должны владеть одним и тем же типом информации, чтобы оценить доказательства, доступные другой стороне. Таким образом, контакт между двумя цивилизациями может быть установлен, если обе стороны используют один и тот же способ обнаружения друг друга.

Согласно принципу возможности, набор симметричных доказательств формирует так называемую информацию общего знаменателя (common denominator information, CDI). Такой информацией может, например, служить транзитный сигнал, когда экзопланета проходит на фоне диска звезды. Этот метод позволяет выявить биологические и технологические сигнатуры. Цивилизация понимает, что ее видно через транзит, и распознает другую цивилизацию по транзиту.

Когда обе цивилизации узнают друг о друге, в силу вступает принцип превосходства, согласно которому бремя передачи сигнала ложится на ту сторону, что обладает большим CDI. Иными словами, первой подать сигнал для установления контакта должна та цивилизация, которая уверена, что вторая сторона обладает меньшим числом свидетельств существования первой. Конечно, цивилизации могут продолжать соблюдать осторожность, однако в масштабах всей галактики вероятность, что кто-то подаст сигнал, будучи уверенным в своем превосходстве, очень высока.