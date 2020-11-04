Уголовное дело из-за незаконных премий в мэрии на 1,8 млн рублей возбудил СК. Глава не в курсе

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации города Троицка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации города Троицка.

По предварительным данным, в период 2018-2020 годов, согласно заключения специалистов Контрольно-счетной палаты Челябинской области, должностными лицами администрации города Троицка с превышением должностных полномочий выписывались премии по итогам работы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Следственное управление

Источник: СК России по Челябинской области