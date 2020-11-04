Появились первые результаты подсчета голосов на выборах в США. Байден или Трамп лидирует?

Победа Байдена в Техасе может лишить Трампа практически всех шансов на переизбрание.

Кто станет президентом США, станет известно очень скоро

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден лидирует в традиционно республиканском штате Техас с 38 выборщиками, свидетельствуют первые результаты после подсчета 16% голосов.

У Байдена 53,8% голосов против 44,9% у действующего президента Дональда Трампа.

Победа Байдена в Техасе может лишить Трампа практически всех шансов на переизбрание.

В ключевом штате Пенсильвания также лидирует Байден.

Во всех штатах пока лидирует действующий президент Дональд Трамп. Так, в штате Индиана подсчитали 7% голосов избирателей. 68,4 тыс. человек проголосовали за демократа Джо Байдена, 123,6 тыс. отдали свои голоса за Трампа. В штате Кентукки подсчитали 14% бюллетеней. Здесь сперва лидировал Байден, однако затем в лидеры вышел Трамп. Глава государства набрал 151,8 тыс. голосов, Байден — 139,6 тыс.