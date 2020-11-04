Самые надежные автомобили больше не TOYOTA. Кому японцы отдали место лидера?

Рейтинг надежности автомобилей в России был составлен на основе 2 144 902 операций, проведенных в сети FIT Service за последние 12 месяцев. Он рассчитывался из соотношения доли “поломок” к общему количеству операций с автомобилем.

Toyota уступила место лидера

Названы самые надежные марки автомобилей. Аналитики федеральной сети станций техобслуживания Fit Service (236 автосервисов в 118 городах в двух странах) и эксперт авторынка Александр Груздев совместно с провели масштабное исследование на основании более чем 2 млн автомобилей в России в январе-октябре 2020 года.

Немецкие автомобили надежнее японских, средний оборот на СТО в Центральном федеральном округе составляет 3 млн рублей в месяц, а общее количество новых машин, проданных в России, к концу года достигнет полутора миллионов.

Краткий дайджест по итогам исследования находится ниже в письме и во вложении. Полный текст исследования можем предоставить по запросу.

Как рынок авто отреагировал на пандемию

Немецкие автомобили надежнее японских, а общее количество новых машин, проданных в России, к концу года достигнет полутора миллионов. Об этом стало известно из совместного исследования международной сети автосервисов FIT Service и эксперта в области анализа рынка Александра Груздева “Рынок послепродажного обслуживания автомобилей в России за январь-октябрь 2020 года”.

Самые надежные авто

Рейтинг надежности автомобилей в России был составлен на основе 2 144 902 операций, проведенных в сети FIT Service за последние 12 месяцев. Их распределили на три категории: техническое обслуживание (смазочно-заправочные работы, диагностика и т.д.), не участвующие в расчете (очистка, уборка, кузовные работы, шиномонтаж) и поломки (АКПП, картер и гидроситстема, управление, регулятор и клапаны и т.д.).

Рейтинг рассчитывался из соотношения доли “поломок” к общему количеству операций с автомобилем. Чем меньше доля поломок, тем надежнее автомобиль, и наоборот. Средняя доля операций категории “Поломки” составила 56,7%.

По странам-производителям список возглавили: Германия (55,3%), Япония (56,3%), США (56,3%), Европа (Великобритания, Швеция, Чехия — 56,8%), Корея (58,0%), Франция (58,5%), Китай (62,6%) и Россия (62,7%). Немецкие автомобили лидируют в рейтинге надежности, опережая японские. Китайские и российские бренды имеют почти одинаковую степень надежности.

Степень надежности авто премиум и среднего класса практически равны: 56,2% и 56,3% соответственно, а эконом сегмент значительно проигрывает им: 62,1%.

Самой надежной маркой признана Skoda с показателем поломок 52,5%, в тройку лидеров входят также “немцы” Mercedes (53,1%) и Volkswagen (53,7%). За ними следуют Mini, Subaru и Toyota с показателями 53,9%, 54,1% и 54,3% соответственно. Замыкают первую десятку Jeep (54,7%), KIA (54,8%), Opel (54,9%) и Porsche (55,6%).

В разрезе моделей лидеры рейтинга поменялись местами: возглавил список MERCEDES-BENZ G-CLASS, количество поломок которого составило менее половины всех операций — всего 49,53%, за ним следуют TOYOTA CAMRY (51,15%) и SKODA YETI (51,62%). Из отечественных авто ближе всех к лидерам оказалась Lada XRAY (52,96%), от нее на несколько позиций отстала Lada VESTA — 30 место с коэффициентом 53,34%. Всего в список вошла 251 модель машины.

Состояние рынка продаж автомобилей в 2020 году

В исследовании рассматривают показатели станций техобслуживания, рынок смены масла и запчастей, а также продажи автомобилей в России.

Рынки автомобильных продаж восстанавливаются по-разному: есть “v-образный” китайский вариант (рынок просел в феврале и уже в апреле вышел в плюс по сравнению с апрелем 2019 года) и европейско-американский (восстановления рынка к уровню 2019 года все еще не произошло).

В среднем, продажи новых автомобилей в 2020 году остаются на уровне 2019 года, за исключением периода активных изоляционных и карантинных мер. По итогам трех кварталов падение продаж составляет почти 14%. При сохранении текущей ситуации с продажами новых автомобилей по итогам года будет продано порядка 1,5 млн машин.

В отличие новых автомобилей, среди подержанных наблюдается рост спроса. Так за один только сентябрь спрос на б/у автомобили вырос на 25,3%, а среди иномарок на все 30%.

По итогам 9 месяцев рынок продаж подержанных автомобилей практически восстановился, общее снижение продаж составляет всего 2,4%, а среди иномарок продажи уже вышли в плюс на 0,7%.

Сколько мы тратим на СТО?

По итогам 9 месяцев 2020 года, вся сеть FIT Service продемонстрировала рост средней выручки на одного клиента во всех сегментах. Средняя выручка СТО при обслуживании новых автомобилей (до 3 лет) выросла на 20% — с 7,3 до 8,8 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом. Эксперты связывают это с коронакризисом и, как следствие, желанием клиентов перейти от обслуживания у дилеров к более доступному обслуживанию у сетевых автосервисов.

При этом, в условиях неопределенности, владельцы не готовы менять машины на новые и предпочитают вкладываться в те, что уже есть.

Средний оборот СТО в Центральном федеральном округе более чем вдвое превышает этот показатель автосервиса в Дальневосточном федеральном округе: 3 млн рублей против 1,4 млн рублей соответственно.