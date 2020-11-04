Как алкоголь влияет на коронавирус, рассказал нарколог

Нарколог назвал пристрастие, усугубляющее течение COVID-19

Почему употребление алкоголя в случае заражения коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, объяснил в интервью радио Sputnik врач-нарколог Руслан Исаев.

Употребление алкоголя подрывает иммунитет, соответственно, у пьющего человека риск заболеть COVID-19 увеличивается. Но проблема не только в этом. Форма течения болезни в этом случае, скорее всего, будет тяжелой, и лечить такого пациента будет сложно, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.

"Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – рассказал нарколог.

Лекарства, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, несовместимы с алкоголем, подчеркнул Руслан Исаев.

"Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений.

Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – пояснил врач.

Остается надеяться, что сработает защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить, отметил нарколог.

"Если мы имеем тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, то это ситуация субъективно неприятная. Как правило, большого желания употреблять алкоголь и усугублять ситуацию – нет. Другими словами, если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет продолжать употреблять", – объяснил Руслан Исаев.

Источник: radiosputnik.ria.ru