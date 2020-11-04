Не только лифт: где еще можно незаметно заразиться коронавирусом?

Особенно опасно находиться в метро в час пик.

Онищенко призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если позволяет этажность дома

Поездка в лифте может стать причиной проникновения коронавируса в организм, заявили в Роспотребнадзоре. «Вечерняя Москва» поговорила об этом с депутатом Госдумы, бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко и выяснила, в каких еще местах можно подхватить ковид и не заметить.

В первую очередь парламентарий рассказал об опасности нахождения в метро в час пик.

— При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если позволяет этажность дома. В этом случае риск пополнить ряды инфицированных существенно снижается.

— Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь, — отметил экс-глава надзорного ведомства.

В список рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания, добавил Онищенко.

Источник: vm.ru