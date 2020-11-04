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Назван прибор, который спасет от пожара в доме

11:00 04.11.2020 Фото: © Официальный сайт Правительства Приморского края
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В загородном доме лучше установить более сложную систему автоматической пожарной сигнализации.

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В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме

Установка дымовых извещателей поможет защитить квартиру от пожара, а в большом загородном доме лучше устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.

"Если мы говорим безопасности в собственной квартире, то единственный способ своевременно узнать о пожаре и эвакуироваться – это установка дополнительных дымовых извещателей. Здесь лучше всего подойдёт автономный дымовой пожарный извещатель или, как его ещё называют, "датчик дыма"... Если говорить о защите, к примеру, большого загородного дома, то можно установить систему автоматической пожарной сигнализации", - сказал он.

По словам Гладилина, дымовой извещатель - это небольшое устройство, которое реагирует на слабое задымление в помещении и выдаёт очень громкий звук и световую индикацию. Его задачей является сообщить о возникшем пожаре. Дымовой извещатель срабатывает как на дым от пожара, от пригоревшего пирога, так и на пар, исходящий из кастрюли, и даже на пыль во время ремонтных работ. Все зависит от концентрации (плотности) дыма или пара. Дымовой извещатель не может квалифицировать природу задымления.

"Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток", - добавил он.

Автоматическая пожарная сигнализация при срабатывании включает не только систему оповещения людей о пожаре. Она при задымлении также направляет сигнал или специально организованной для этого диспетчерской службе, или службе безопасности объекта. Кроме того, при ее срабатывании включаются системы дымоудаления и пожаротушения, если объект защиты такими системами оборудован.

"Что касается автоматической пожарной сигнализации, что здесь поднимается вопрос правильности установки такой системы, её своевременного обслуживания", - добавил Гладилин.

Источник: РИА Новости

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