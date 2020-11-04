04.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика / Происшествия

Ответственность за теракт в Вене взяла на себя ИГИЛ

11:08 04.11.2020 Фото: © REUTERS
0

Бандит, убитый полицией через несколько минут после открытия огня по переполненным барам, был выпущен из тюрьмы менее года назад.

% name% title
На снимке, опубликованном в Telegram, был изображен бородатый мужчина по имени «Абу Дагна аль-Олбани»

Исламское государство* взяло на себя ответственность во вторник за смертельное нападение в Вене.

На снимке, опубликованном в Telegram, был изображен бородатый мужчина по имени «Абу Дагна аль-Олбани».
В сопроводительном заявлении говорится, что в понедельник он напал на толпу в центре Вены из пистолета и пулемета, прежде чем был застрелен полицией.

На фото Олбани носит пистолет, пулемет и мачете, а также носит кольцо с надписью «Мухаммед - посланник Аллаха».
Через несколько минут Амак опубликовал видео из Олбани, в котором он присягнул на верность лидеру Исламского государства Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураиши. На видео он говорил по-арабски.

Олбани обычно используется для обозначения человека албанского происхождения. В заявлении не указано иное имя мужчины.
Австрийские власти идентифицировали нападавшего как Куйтима Фейзулая, двойного гражданина Австрии и Северной Македонии, который был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения в апреле 2019 года за попытку приехать в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству.

Бандит, убитый полицией через несколько минут после открытия огня по переполненным барам, был выпущен из тюрьмы менее года назад.

*запрещенная в России террористическая организация

Источник: reuters.com

Вена теракт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда это закончится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предварительные результаты выборов в США: Кто выбивается в лидеры?
11:58 04-11-2020
Предварительные результаты выборов в США: Кто выбивается в лидеры?
После кровоизлияния в мозг перенёс операцию Диего Марадона
11:50 04-11-2020
После кровоизлияния в мозг перенёс операцию Диего Марадона
БердскШокирующее число зараженных COVID-19 показал за сутки на 4 ноября оперштаб Бердска
11:49 04-11-2020
Шокирующее число зараженных COVID-19 показал за сутки на 4 ноября оперштаб Бердска
Способность предсказывать будущее нашли у летучих мышей
11:45 04-11-2020
Способность предсказывать будущее нашли у летучих мышей
10 советов по экономии на еде в пандемию
11:41 04-11-2020
10 советов по экономии на еде в пандемию
Календарь зачатия мальчика по луне в ноябре 2020 года
11:34 04-11-2020
Календарь зачатия мальчика по луне в ноябре 2020 года
Уволили награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы Гаджимурада Малаева
11:31 04-11-2020
Уволили награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы Гаджимурада Малаева
Отложат ли запрет на аборты из-за протестов в Польше
11:30 04-11-2020
Отложат ли запрет на аборты из-за протестов в Польше
Бердск"Заболел последний врач, никто ходить не будет": Попала в реанимацию со 100% поражения легких лечившаяся неделю дома пациентка в Бердске. Об охоте за лекарствами - история из первых уст
11:24 04-11-2020
Когда день бухгалтера в 2020 году? История ноябрьского профессионального праздника казначеев
11:16 04-11-2020
Когда день бухгалтера в 2020 году? История ноябрьского профессионального праздника казначеев