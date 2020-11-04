Ответственность за теракт в Вене взяла на себя ИГИЛ

Бандит, убитый полицией через несколько минут после открытия огня по переполненным барам, был выпущен из тюрьмы менее года назад.

На снимке, опубликованном в Telegram, был изображен бородатый мужчина по имени «Абу Дагна аль-Олбани»

Исламское государство* взяло на себя ответственность во вторник за смертельное нападение в Вене.

На снимке, опубликованном в Telegram, был изображен бородатый мужчина по имени «Абу Дагна аль-Олбани».

В сопроводительном заявлении говорится, что в понедельник он напал на толпу в центре Вены из пистолета и пулемета, прежде чем был застрелен полицией.

На фото Олбани носит пистолет, пулемет и мачете, а также носит кольцо с надписью «Мухаммед - посланник Аллаха».

Через несколько минут Амак опубликовал видео из Олбани, в котором он присягнул на верность лидеру Исламского государства Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураиши. На видео он говорил по-арабски.

Олбани обычно используется для обозначения человека албанского происхождения. В заявлении не указано иное имя мужчины.

Австрийские власти идентифицировали нападавшего как Куйтима Фейзулая, двойного гражданина Австрии и Северной Македонии, который был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения в апреле 2019 года за попытку приехать в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству.

Бандит, убитый полицией через несколько минут после открытия огня по переполненным барам, был выпущен из тюрьмы менее года назад.

*запрещенная в России террористическая организация

Источник: reuters.com