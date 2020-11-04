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Отложат ли запрет на аборты из-за протестов в Польше

11:30 04.11.2020 Фото: Kacper Pempel/Reuters
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Более 100 000 человек собрались на улицах Варшавы на самый крупный на сегодняшний день митинг .

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Демонстранты с плакатами "Женская забастовка" перекрывают улицу Варшавы.

Антиправительственные митинги продолжаются из-за постановления суда ограничить доступ к увольнениям.
Правое крыло правительства Польши задержала реализации спорного решения суда , что запретит почти все аборт после того, как это побудило наибольшие протесты с момента падения коммунизма.

«Идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в сложившейся сложной и вызывающей высокие эмоции ситуации», - сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик. Польские СМИ во вторник.

Решение конституционного суда страны обещало еще больше ужесточить законы Польши об абортах, которые уже были одними из самых строгих в Европе . Суд постановил, что прерывание беременности должно быть незаконным даже в тех случаях, когда у плода диагностирован серьезный и необратимый врожденный дефект. На этот вид аборта приходится почти все небольшое количество легальных абортов в стране.

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Решение до сих пор не опубликовано, несмотря на крайний срок в понедельник, и как таковое не вступило в силу. «Это явно политическое решение», - сказала Анна Вуйчик, научный сотрудник юридического института Польской академии наук. «Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации ".

Решение трибунала, принятое в ответ на вызов группы правых депутатов, вызвало гнев в отношении партии «Право и справедливость» (PiS). PiS правит Польшей с 2015 года и обвиняется в подрыве демократических норм за время своего пребывания у власти, в том числе из-за того, что Конституционный трибунал набит своими сторонниками.

Постановление об абортах вызвало гнев среди обычных групп противников PiS, а масштабы протестов, похоже, застали правительство врасплох. Более радикальное крыло партии поддерживает конституционное постановление, но опросы показывают, что большая часть избирателей партии не поддерживает более жесткие ограничения на аборты, поэтому иерархия PiS находится в трудном положении.

Премьер-министр Матеуш Моравецки призвал к переговорам с протестующими и депутатами от оппозиции, в то время как президент, поддерживающий PiS, Анджей Дуда предложил новое предложение, которое позволит аборты в случаях опасных для жизни врожденных дефектов, но не при таких заболеваниях, как болезнь Дауна. синдром.

Предложение Дуды, скорее всего, будет подвергнуто критике с обеих сторон - как слишком слабое для крайне правых правящей коалиции и как недостаточное для руководителей уличных протестов.

Протестующие проигнорировали запрет на собрания более пяти человек, призванный замедлить распространение коронавируса, и вступили в силу. Вечером в пятницу более 100 000 человек собрались на улицах Варшавы на самый крупный на сегодняшний день митинг . Они выкрикивали лозунги в поддержку выбора и против ПиС.

Также имело место насилие, когда ультраправые группы нападали на протестующих, а правительственные деятели, похоже, разжигали напряженность. Лидер ПиС и заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский сказал людям, что они должны «защищать церкви» от протестующих после того, как некоторые из них были обезображены. Высокопоставленные деятели могущественной католической церкви страны высказались в поддержку конституционного постановления.

Источник: theguardian.com

аборт польша протесты
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