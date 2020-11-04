«Даже не пробуйте отмазать»: поможет семье убитого из-за переписки в чате адвокат Шота Горгадзе

Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением

Член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе объявил в своем Telegram, что стал представителем интересов потерпевших в деле о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, обратившись к защитникам обвиняемого с предупреждением.

Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, 1 ноября он скончался. Самого Мелконяна арестовали до 24 октября.

"Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой", - написал Горгадзе.



Он обратился к тем, кто, по его мнению, может попытаться вступиться за обвиняемого."Даже не пробуйте "отмазать" убийцу! Пока я в этом деле (а я буду в этом деле до конца!), никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена ни на йоту!" - заявил юрист, заверив, что не поддастся ни угрозам, ни уговорам, в том числе со стороны диаспоры.

По словам Горгадзе, он сделает все, чтобы это дело было на особом контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, а обвиняемый понес максимально суровое наказание.

Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведения оперативного и качественного расследования.