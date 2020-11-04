"Заболел последний врач, никто ходить не будет": Попала в реанимацию со 100% поражения легких лечившаяся неделю дома пациентка в Бердске. Об охоте за лекарствами - история из первых уст

Врач на вызов не приезжал. Родные сами возили ее два раза в пульмонологию. В стационар положили только тогда, когда бердчанка начала задыхаться.

Семье пациентки с пневмонией пришлось охотиться за необходимыми лекарствами

Попала в реанимацию после недельного лечения дома 41-летняя жительница Бердска. Состояние очень тяжелое, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 4 ноября дочь больной двухсторонней пневмонией Алина Баннова.

По словам Алины, ее мама почувствовала себя неважно вечером 25 октября. Поднялась температура. На следующей день к жару добавился кашель. Еще через день температура стала подходить к критической отметке — почти 40 градусов. Вызвали врача на дом, но он не приехал. А матери становилось все хуже.

-Мы сами поехали в пульмонологию на ул. Попова. Там маме выписали лекарства и отправили на КТ. Два дня ждали результат. Когда их забирали, там было столько народа — просто смертоубийство. Нужно было лечиться, а нигде нет лекарства. Стали искать на сайтах. Ситуация такая: лекарство привозят в небольших количествах, выставляют и через 5-7 минут их уже нет. Такой ажиотаж. Мы оставляли свои данные, чтобы нам звонили, когда лекарства будут. Но до нас еще человек 10-15 стоит за этим же лекарством. В итоге, все на удачу. Мы видим, что лекарства поступили, одеваемся и бежим в аптеку их выкупать. Так нашли несколько ампул. КТ показала у мамы двухстороннюю пневмонию с 25% поражения легких. Мы начали вызывать врача. Я еще 30 октября ходила вызывать ковид-бригаду. Спросила, придет ли врач, так как его ждем уже три дня. Сказали, что нет возможности — заболел последний врач, никто ходить не будет. Никто не приехал. 30 октября опять вызывали врача, безрезультатно. Мы сами поехали в пульмонологию. Потому что маме не становится лучше. Уже стало трудно дышать — стал падать кислород в крови. Мы мерили его по телефону. Норма кислорода в крови 96-100. у мамы стал он падать. В больнице нам выписали еще один укол и сказали, что он должен помочь. Если не поможет, то в понедельник, 2 ноября, ее госпитализируют. Укол не помог. Резко упал кислород. Мама стала задыхаться. Мы с самого утра повезли ее на Попова. При поступлении кислород в крови был 55, - рассказала Алина.

Семье уже казалось, что все страшное позади. Хотя и положили пациентку на кушетку в коридоре, где лежали и другие больные. Ей подключили кислород. И все - за сутки к ней больше никто не подошел. Кислород не повышался даже с концентратором.

-Мы начали наводить панику. Бабушка звонила в приемную главврача, в «скорую», на ковидную горячую линию. Звонила, не останавливаясь. Пыталась докричаться, чтобы помогли. Когда маме стало уже совсем плохо в обед 3 ноября, на нее обратили внимание. Вечером ее перевезли в реанимацию. Я поехала вместе с ней. Через час из реанимации вышел врач и сказал, что у мамы 100% поражение легких. Состояние очень тяжелое. Лечились так, как прописали, но ее нужно было сразу класть в больницу. Но никто не брал — не было мест. А сейчас мы даже не знаем, что делать.

По словам Алины, они оказались в ситуации на грани выживания, когда все зависело только от них.

-Мы постоянно охотимся за лекарствами. У нас и нет возможности выйти из дома, потому что дома лежит человек с температурой. Еще с ребенком мы сидим. Лекарства вместе с нами искали одновременно и родственники в Новосибирске. Получалось так, что находили все вовремя. Врачи к нам так и не приехали. Носите маски, берегите себя, врачи к вам не приедут!

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