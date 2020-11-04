Как будем ремонтировать? Ужесточаются правила техосмотра, ремонта и тюнинга машин

В РФ могут запретить использовать старые запчасти при ремонте автомобилей.

Эксперт считает, что независимые автосервисы ждут убытки

Минпромторг готовит поправки в технический регламент Таможенного союза. Водители будут обязаны проходить внеплановый техосмотр чаще. Проверить авто нужно будет даже после замены сигнализации.

Придется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов и компьютерного оборудования.

Поправки запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Сенатор Андрей Кутепов просит главу Минпромторга Дениса Мантурова отказаться от изменений. Эксперт считает, что независимые автосервисы ждут убытки. Автовладельцы начнут ремонтировать машины самостоятельно, что приведет к снижению безопасности на дорогах.

Источник: Известия