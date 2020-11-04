Уволили награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы Гаджимурада Малаева

У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили

Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.

"Малаев отстранен от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства. У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы", – сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, внутренняя проверка показала, что было несколько случаев, когда пациентов городской больницы направляли долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым.



Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет.