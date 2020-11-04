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Обглоданное тело 8-летнего мальчика нашли после долгих поисков

12:15 04.11.2020 Фото: СК РФ
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Назначены экспертные исследования, в том числе в целях установления причины смерти малолетнего.

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Назначены экспертные исследования, в том числе в целях установления причины смерти малолетнего.

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика в районе улицы Красная сопка города Петропавловска-Камчатского.

В ходе поисковых мероприятий тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны Морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных.

В настоящее время следствием назначены экспертные исследования, в том числе в целях установления причины смерти малолетнего, а также проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kamchatka.sledcom.ru

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